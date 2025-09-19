DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: Rappis Jensen wir von Marti umgemäht
Ohne Rücksicht auf Verluste
Rappis Jensen wir von Marti umgemäht
Nicklas Jensen macht alles richtig. Er umkurvt Lausannes Stanek und kommt vors Tor. Dort wartet aber Marti auf den Dänen und checkt ihn um.
Publiziert: 22:19 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Alles zur Eishockeysaison 25/26
2:24
Arosa-Legende Guido Lindemann
«Ich habe Freude, dass ich das noch erlebe»
2:40
Präsidentin in der Kritik
Warum Lugano ohne klare Kultur zerfallen könnte
2:35
Hockeytalente im Fokus
Warum die Liga jetzt den Jungen gehört
1:59
Tomlinson verrät in Doku
«Ich wollte nicht mehr damit umgehen»
1:52
«Komm schon, sei ehrlich»
Wer von euch hat die grössere Klappe?
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen