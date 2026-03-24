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Danach gehts auf die Strafbank
Fribourgs Nati-Verteidiger Glauser verletzt sich bei Check

Andrea Glauser muss wegen eines Cross-Checks auf die Strafbank. Doch zuvor verletzt sich Fribourgs Nati-Verteidiger bei einem von ihm initiierten Check.
Publiziert: 22:31 Uhr
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