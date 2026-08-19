Seifert turnt knapp am EM-Podest vorbei

Noe Seifert greift mit dem Schweizer Team am Sonntag nach einer EM-Medaille. Eine solche bleibt dem 27-Jährigen im Mehrkampf am Mittwoch in Zagreb verwehrt.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Zehn Monate nach WM-Sensationsbronze im indonesischen Jakarta verpasst Kunstturner Noe Seifert trotz starker Leistung an der EM im Mehrkampf die Medaillenränge. Platz vier! 0,701 Punkte fehlen letztlich zum drittklassierten Russen Daniel Marinov. Ultraeng ist es ganz vorne in Bezug auf Mehrkampf-Gold. Dort hat der für das Gastgeberland Kroatien startende gebürtige Ukrainer Illia Kovtun gegenüber dem Russen Arsenii Dukhno um einen Tausendstelpunkt die Nase vorne.

Seifert ist am Mittwoch Teil der helvetischen Equipe, die sich in Zagreb sicher für den Teamwettkampffinal vom Sonntag qualifiziert. Vor etwas mehr als einem Jahr mussten sich die Schweizer an der EM in Leipzig einzig den Briten geschlagen geben. Seifert, Florian Langenegger (wird Mehrkampf-Zehnter), Matteo Giubellini, Mattia Piffaretti und Dominic Tamsel lassen mit Qualifikationsrang zwei darauf hoffen, dass ein ähnlicher Medaillencoup wie in Deutschland gelingen könnte.

Mit Seifert am Reck und Luca Murabito, der als Einzelathlet in Zagreb dabei ist, am Boden ist die Schweiz in zwei von total sechs Gerätefinals (Reck am Samstag, Boden am Freitag) vertreten. Murabito profitiert dabei davon, dass er als Neunter quasi in die Top 8 nachrutscht, weil nur zwei Kunstturner derselben Nation bei der Medaillenentscheidung starten dürfen. Der Russe Marinov, eigentlich Siebter am Boden, darf deswegen nicht mitwirken. Als Qualifikations-Achter sichert sich Seifert seinen Platz im Reck-Final.