Noe Seifert schafft es im WM-Mehrkampffinal in Rotterdam in die Top 10. Florian Langenegger liegt lange ebenfalls vorne, verliert nach einer missglückten Pauschenpferd-Übung aber Plätze.

Stefan Meier Redaktor Desk Sport

Noe Seifert und Florian Langenegger zeigen im Mehrkampffinal einen überzeugenden Auftritt. Seifert belegt an der Kunstturn-WM in Rotterdam (Ho) den 10. Schlussrang. Er kommt auf 81,198 Punkte.

Langenegger erreicht Rang 16, nachdem er lange innerhalb der Top 10 klassiert ist, ihn eine fehlerhafte Pauschenpferd-Übung aber zahlreiche Plätze kostet. Er beendet den Wettkampf mit 77,798 Zählern.

Gold geht überlegen an Daiki Hashimoto. Für den Japaner ist es in seiner Karriere der dritte WM-Titel im Mehrkampf. Er siegt mit 85,998 Punkten, fast zwei Zähler vor dem Chinesen Haonon Yang und dem Briten Joe Fraser.