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Seifert in drei Entscheidungen
Schweizer Kunstturner sichern sich vier WM-Finaltickets

Die Schweiz sichert sich an der Kunstturn-WM vier Finaltickets. Noe Seifert wird in drei Entscheidungen mitkämpfen.
Publiziert: vor 8 Minuten
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Noe Seifert qualifiziert sich für drei WM-Finals: Im Mehrkampf, am Barren und im Team.
Foto: imago/ANP
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Die Schweizer Kunstturner starten erfolgreich in die WM in Rotterdam (Ho). Als Team erreichen Noe Seifert, Florian Langenegger, Matteo Giubellini, Mattia Piffaretti und Dominic Tamsel mit Rang sechs den Final der besten Acht.

Daneben stehen Langenegger (14.) und Seifert (15.) auch im Einzel im Mehrkampffinal. Seifert, der im Vorjahr WM-Bronze im Mehrkampf holte, schafft es als Achter auch in den Gerätefinal am Barren.

Die Medaillenentscheidungen fallen am nächsten Wochenende – Boden, Pauschenpferd und Ringe am Samstag, Sprung, Barren und Reck am Sonntag (jeweils ab 14 Uhr).

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Bei den Frauen kämpfen Anny Wu, Lena Bickel, Daria Hartmann, Anastassia Pascu und Samira Raffin am Montag um die Finaltickets. Erstmals seit 2019 stellt die Schweiz ein komplettes Frauenteam an einer WM.

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