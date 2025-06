Beim letzten Eidgenössischen Turnfest beendete der STV Wangen SZ die Erfolgsserie des TV Wettingen. Mit einem speziellen Motto, einfachen Bedingungen und prominenter Unterstützung strebt der Schwyzer Verein die Titelverteidigung ab Donnerstag in Lausanne an.

1/22 Hier lebt der Traum von der Titelverteidigung am Eidgenössischen Turnfest: Die Barrenturner vom STV Wangen SZ geben im Training Vollgas. Foto: Linda Käsbohrer

Darum gehts STV Wangen verteidigt Titel am Eidgenössischen Turnfest in Lausanne

Bob-WM-Bronzegewinner Michael Vogt ist prominentes Mitglied des Vereins

Das Motto lautet: «TVW Gallier goes ETF» Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Pascal Keusch Redaktor Sport

Es regnet in Strömen – doch in Wangen SZ kümmert das niemanden. Training ist auch bei Regen, es geht schliesslich um die Titelverteidigung am Eidgenössischen Turnfest (ETF) in Lausanne. Knapp 20 Turnerinnen und Turner sind wenige Tage vor dem ETF schon deutlich vor dem Trainingsstart auf dem Sportplatz, um an der Kugelstosstechnik zu feilen – zuerst muss aber noch das Wasser aus dem Stosskreis gewischt werden.

Nach und nach treffen immer mehr Leute im Training ein, das Wetter bessert sich. Etwa 60 Kinder der Jugi, die zuvor noch in der Halle trainiert haben, drängen sich nun am Zaun und verfolgen gebannt die Gymnastik-Choreografie.

Für Turnnachwuchs ist beim STV Wangen gesorgt. «Viele Kinder, die in Wangen zur Schule gehen, sind in der Jugi», erklärt Präsident Jonas Küttel (24) im Gespräch mit Blick stolz. Einen Vorteil hat der Schwyzer Verein dabei: In Wangen gibt es kaum dorfinterne Konkurrenz. Wer etwa lieber Fussball spielen möchte, muss ins Nachbardorf ausweichen – einen Fussballklub gibt es in Wangen nicht.

«Jetzt wollen wir Lausanne einnehmen»

Der Sieger des letzten Turnfests von Aarau 2019 will auch in Lausanne wieder erfolgreich sein. Vor sechs Jahren konnte man den Seriensieger TV Wettingen praktisch in letzter Minute noch abfangen.

In Wangen hängt im Vorraum der Turnhalle neben der gigantischen Pokalvitrine ein Plakat – als tägliche Motivation für den Grossevent im Juni. Darauf zu sehen: eine Karte der Schweiz mit der gehissten Vereinsfahne des STV Wangen in Aarau. «Jetzt fehlt noch Lausanne», sagt Küttel mit einem Lächeln. Er selbst wird in Lausanne am nächsten Samstag im Kugelstossen antreten.

Weil es in Aarau mit dem Triumph perfekt funktionierte, lautet wie schon in den vergangenen Jahren das Motto der Wangener: «TVW Gallier goes ETF 2025». Die Schwyzer Gallier leisten den scheinbar übermächtigen Stadtvereinen Widerstand. «Der kleine Dorfverein, der gegen die Grossen kämpft», erklärt Oberturner Loris Laib, der den Verein operativ leitet, die Asterix-Parallele.

Der Verein aus dem 5500-Seelen-Dorf trainiert mit dem, was da ist: zwei kleine Turnhallen und ein Geräteraum, der bei Gebrauch fast leer geräumt ist. Steinstösser und Weitspringer teilen sich die Sprunggrube – Luxus sieht anders aus. Es existiert zwar ein Neubauprojekt für eine Dreifachturnhalle, doch bis zur erhofften Realisation werden noch Jahre vergehen.

Für zusätzliche Motivation sorgen einheitliche Gallier-Shirts, die dank eines Crowdfundings finanziert werden konnten. Familie und Freunde konnten den Turnverein mit einem kleinen Betrag unterstützen.

Schicksalsschlag schweisste zusammen

In Wangen herrscht ein spürbar starker Zusammenhalt. Jeder schüttelt jedem bei der Begrüssung die Hand, und auch der Präsident betont immer wieder die Wichtigkeit eines jeden Einzelnen. Vor dem grössten Erfolg 2019 musste der Verein allerdings eine grosse Prüfung meistern.

Bei den schweren Unwettern am Eidgenössischen Turnfest in Biel 2013 wurde ein Vereinsmitglied von einem harten Gegenstand am Kopf getroffen und erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Der Turner wurde in ein künstliches Koma versetzt. Anderthalb Jahre später verstarb er.

Turnfest-Zeitplan mit den täglichen Highlights Donnerstag, 12. Juni 07.00 bis 21.00 Uhr: Trampolin der Elite (Veranstaltungsort: Beaulieu)

Hier sind Höhenflüge garantiert. 13.30 bis 15.00 Uhr: Eröffnungsfeier (Beaulieu)

Die feierliche Zeremonie beginnt im Beaulieu und wird dann zum Umzug durch die Stadt bis zum olympischen Museum, wo die symbolträchtige Fahne des Turnfests ihren Platz für die Dauer des ETF bekommt. 15.30 bis 20.30 Uhr: Turnakrobatik (Beaulieu)

Wer baut die schönste Pyramide aus Menschen? Freitag, 13. Juni 09.00 bis 16.00 Uhr: Indiaca (Dorigny)

Die Teamsportart ist eine Mischung aus Volleyball und Badminton. 09.00 bis 20.30 Uhr: Rhythmische Sportgymnastik (Beaulieu)

Die olympische Disziplin ist ebenso künstlerisch wie sportlich anspruchsvoll. 17.00 Uhr: Welcome Party (Place de la Navigation)

Mit einem grossen Fest feiert die Stadt ins erste ETF-Wochenende hinein. Samstag, 14. Juni 07.30 bis 22.00 Uhr: Kunstturnen Elite (Beaulieu)

Die besten Kunstturnerinnen und Kunstturner der Schweiz zeigen ihr Können. 09.00 bis 20.00 Uhr: Nationale Spiele (Dorigny)

Mehr Tradition geht nicht: Seit 500 Jahren messen sich die Teilnehmenden in Sparten wie Steinheben und auch Schwingen. Täglich: Sonderausstellung Turnfest (Olympisches Museum)

Für die Dauer des ETF zeigt das Museum historische Ausstellungsstücke aus dem Turnen. Sonntag, 15. Juni 10.30 bis 17.30 Uhr: Parkour (Beaulieu)

Die moderne und urbane Disziplin zeigt sich erstmals an einem Eidgenössischen Turnfest. 12.00 bis 20.00 Uhr: Waterings (Place de la Navigation)

Verrückte Sache: Die Teilnehmenden schwingen an Ringen direkt am Seeufer – und springen dann ins Wasser. 13.30 bis 14.30 Uhr: Schlussfeier Jugend (Stade de Coubertin)

Das erste Wochenende gehört der Jugend, bei der Schlusszeremonie werden die 8- bis 16-Jährigen ausgezeichnet. Donnerstag, 19. Juni 09.00 bis 13.00 Uhr: Fit+Fun (Vidy)

Bewegung für alle – hier gibts für alle Interessierten die Möglichkeit, das Bewegungsprogramm Fit+Fun kennenzulernen. 09.00 bis 21.00 Uhr: Geräteturnen (Beaulieu)

Eine schweizerische Besonderheit: Eine Riege tritt als Team auf und zeigt an den Geräten und zu Musik ihre Übungen als Choreographie. 11.30 bis 19.00 Uhr: Aerobic (Beaulieu)

Aerobic auf hohem Niveau ist ein grosses Spektakel. Freitag, 20. Juni 08.00 bis 21.00 Uhr: Leichtathletik (Pontaise, Chavannes, Coubertin)

Die klassischen Olympia-Disziplinen wie Speer, Staffeln, Hürdensprints, Weitsprung und so weiter gibts nicht nur am Freitag zu sehen. 08.00 bis 21.00 Uhr: Gymnastik+Tanz (Beaulieu)

Choreographien zu Musik ergeben Auftritte voller Anmut. 20.00 bis 22.30 Uhr: Show Gymagine (Vaudoise-Arena)

Am Freitag und Samstag steigt im Eishockey-Stadion die grosse Show-Gala, an der auch Topgruppen aus dem Ausland teilnehmen. Samstag, 21. Juni 12.00 bis 15.00 Uhr: PluSport (Stade de Coubertin)

Der Behindertensport-Dachverband PluSport führt Team-Leichtathletik-Wettbewerbe durch. 12.00 bis 22.00 Uhr: Dodgeball (Bergières)

Der spektakuläre Teamsport erinnert an das bei uns eher bekannte Völkerball. Ab 14.00 Uhr: Festumzug (Montbenon nach Ouchy)

Eine bunte Parade mit rund 4000 Personen defiliert durch Lausanne. Mit dabei: Turndelegationen und Musikgruppen. Sonntag, 22. Juni 10.15 bis 12.00 Uhr: Schlussfeier (Stade de la Tuilière)

Das ETF endet im Fussballstadion – 645 Turnerinnen und Turner werden den letzten Akt vor 12’000 Menschen zu einem emotionalen Abschied von Lausanne 2025 machen. Donnerstag, 12. Juni 07.00 bis 21.00 Uhr: Trampolin der Elite (Veranstaltungsort: Beaulieu)

Hier sind Höhenflüge garantiert. 13.30 bis 15.00 Uhr: Eröffnungsfeier (Beaulieu)

Die feierliche Zeremonie beginnt im Beaulieu und wird dann zum Umzug durch die Stadt bis zum olympischen Museum, wo die symbolträchtige Fahne des Turnfests ihren Platz für die Dauer des ETF bekommt. 15.30 bis 20.30 Uhr: Turnakrobatik (Beaulieu)

Wer baut die schönste Pyramide aus Menschen? Freitag, 13. Juni 09.00 bis 16.00 Uhr: Indiaca (Dorigny)

Die Teamsportart ist eine Mischung aus Volleyball und Badminton. 09.00 bis 20.30 Uhr: Rhythmische Sportgymnastik (Beaulieu)

Die olympische Disziplin ist ebenso künstlerisch wie sportlich anspruchsvoll. 17.00 Uhr: Welcome Party (Place de la Navigation)

Mit einem grossen Fest feiert die Stadt ins erste ETF-Wochenende hinein. Samstag, 14. Juni 07.30 bis 22.00 Uhr: Kunstturnen Elite (Beaulieu)

Die besten Kunstturnerinnen und Kunstturner der Schweiz zeigen ihr Können. 09.00 bis 20.00 Uhr: Nationale Spiele (Dorigny)

Mehr Tradition geht nicht: Seit 500 Jahren messen sich die Teilnehmenden in Sparten wie Steinheben und auch Schwingen. Täglich: Sonderausstellung Turnfest (Olympisches Museum)

Für die Dauer des ETF zeigt das Museum historische Ausstellungsstücke aus dem Turnen. Sonntag, 15. Juni 10.30 bis 17.30 Uhr: Parkour (Beaulieu)

Die moderne und urbane Disziplin zeigt sich erstmals an einem Eidgenössischen Turnfest. 12.00 bis 20.00 Uhr: Waterings (Place de la Navigation)

Verrückte Sache: Die Teilnehmenden schwingen an Ringen direkt am Seeufer – und springen dann ins Wasser. 13.30 bis 14.30 Uhr: Schlussfeier Jugend (Stade de Coubertin)

Das erste Wochenende gehört der Jugend, bei der Schlusszeremonie werden die 8- bis 16-Jährigen ausgezeichnet. Donnerstag, 19. Juni 09.00 bis 13.00 Uhr: Fit+Fun (Vidy)

Bewegung für alle – hier gibts für alle Interessierten die Möglichkeit, das Bewegungsprogramm Fit+Fun kennenzulernen. 09.00 bis 21.00 Uhr: Geräteturnen (Beaulieu)

Eine schweizerische Besonderheit: Eine Riege tritt als Team auf und zeigt an den Geräten und zu Musik ihre Übungen als Choreographie. 11.30 bis 19.00 Uhr: Aerobic (Beaulieu)

Aerobic auf hohem Niveau ist ein grosses Spektakel. Freitag, 20. Juni 08.00 bis 21.00 Uhr: Leichtathletik (Pontaise, Chavannes, Coubertin)

Die klassischen Olympia-Disziplinen wie Speer, Staffeln, Hürdensprints, Weitsprung und so weiter gibts nicht nur am Freitag zu sehen. 08.00 bis 21.00 Uhr: Gymnastik+Tanz (Beaulieu)

Choreographien zu Musik ergeben Auftritte voller Anmut. 20.00 bis 22.30 Uhr: Show Gymagine (Vaudoise-Arena)

Am Freitag und Samstag steigt im Eishockey-Stadion die grosse Show-Gala, an der auch Topgruppen aus dem Ausland teilnehmen. Samstag, 21. Juni 12.00 bis 15.00 Uhr: PluSport (Stade de Coubertin)

Der Behindertensport-Dachverband PluSport führt Team-Leichtathletik-Wettbewerbe durch. 12.00 bis 22.00 Uhr: Dodgeball (Bergières)

Der spektakuläre Teamsport erinnert an das bei uns eher bekannte Völkerball. Ab 14.00 Uhr: Festumzug (Montbenon nach Ouchy)

Eine bunte Parade mit rund 4000 Personen defiliert durch Lausanne. Mit dabei: Turndelegationen und Musikgruppen. Sonntag, 22. Juni 10.15 bis 12.00 Uhr: Schlussfeier (Stade de la Tuilière)

Das ETF endet im Fussballstadion – 645 Turnerinnen und Turner werden den letzten Akt vor 12’000 Menschen zu einem emotionalen Abschied von Lausanne 2025 machen. Mehr

«Er stand fast jeden Tag hier auf Platz», erinnert sich Laib. Er habe gar die Wurf- und Stossgruppe gegründet. Der Schock des Verlusts sitzt tief, doch: «Das hat unseren Verein zusammengeschweisst.»

Prominentes Mitglied

Das ist selbst im Winter an der Bobbahn in St. Moritz sichtbar. Denn der Verein vom südöstlichen Ufer des Zürichsees zählt ein prominentes Mitglied: Bob-WM-Bronzegewinner Michael Vogt (27). Seit eh und je ist der Turnverein stark in Vogts Familie verankert, auch sein älterer Bruder trainiert und leitet in Wangen. Der schnellste Bobfahrer der Schweiz nimmt nun auch am diesjährigen ETF teil. «Er macht Kugel- und Steinstossen sowie Schleuderball», erklärt Oberturner Laib. An diesem Trainingsabend fehlt Vogt: Er ist in einem Bob-Trainingslager.

100-Kilometer-Marsch nach Hause

Ein besonderes Highlight für den Verein war der 100-Kilometer-Marsch nach Hause nach dem knappen Sieg vor sechs Jahren. Vor dem ETF 2019 witzelten die Turnerinnen und Turner: «Wenn wir gewinnen, laufen wir nach Hause.» Und tatsächlich: Nach der Corona-Pause liefen sie die rund 100 Kilometer von Aarau nach Wangen in vier Etappen. Laib sagt: «Das war unser Highlight im Sommerprogramm.»

Bei einem erneuten Sieg könnte sich der Verein aus der Schwyzer Gemeinde erneut eine solche Aktion einfallen lassen. Dieses Jahr wären es aber rund zweimal so viele Kilometer wie damals: «Allenfalls machen wir es mit dem Velo.» Vorerst will Laib aber noch nichts von dieser Tour wissen, denn auch die Gallier aus Wangen haben keinen Zaubertrank fürs ETF. Ihr grosses Ziel ist die Titelverteidigung in Lausanne – dafür muss aber hart trainiert werden.