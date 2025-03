Für das Eidgenössische Turnfest fehlen Tausende Helfer

Rund 300'000 Besucher erwarten die Organisatoren des Eidgenössischen Turnfests. Damit der Anlass im Juni in Lausanne zu einem Volksfest wird, braucht es aber noch viele Helfer. Anlässlich der Medienkonferenz appelliert der OK-Präsident an die Bevölkerung.

1/5 Generaldirektor Gael Lasserre zeigt sich drei Monate vor Beginn des Eidgenössischen Turnfestes in Lausanne besorgt. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Das Eidgenössisches Turnfest in Lausanne 2025 findet in drei Monaten statt

Die Organisatoren erwarten 65'000 Turner und 300'000 Besucher

Matthias Davet

Genau drei Monate vor dem Start des Eidgenössischen Turnfests in Lausanne 2025 informiert das Organisationskomitee über den aktuellen Stand der Dinge. «Es ist eine Herausforderung, einen solchen Anlass mitten in der viertgrössten Stadt der Schweiz zu organisieren», gesteht Generaldirektor Gaël Lasserre.

Die Feierlichkeiten beginnen am 12. Juni. 65'000 Turnerinnen und Turner sowie 300'000 Besucherinnen und Besucher erwarten die Organisatoren in Lausanne. Einige von ihnen werden auf dem eigens eingerichteten Campingplatz übernachten. Dieser bietet Platz für bis zu 20'000 Personen. «Und in den lokalen Turnhallen stehen weitere 8000 Plätze zur Verfügung», ergänzt der OK-Chef.

Sein grösstes Problem ist derzeit die Suche nach Helfern. Erst ein Viertel der benötigten 5000 Freiwilligen ist gefunden. «Ich mache mir Sorgen, habe aber auch Vertrauen in unsere Region, dass es klappt.» Lasserre nutzt die Pressekonferenz für einen Appell an die Bevölkerung. «Kommt und helft, auch wenn ihr keine Turner seid.»