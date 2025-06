Das Eidgenössische Turnfest in Lausanne (12. bis 22. Juni) verspricht nicht nur sportliche Höhepunkte, sondern ist auch ein kulturelles Erlebnis. Mit der Megashow «Gymagine» und Partys am Seeufer bis zum Morgengrauen zeigt sich die Stadt von ihrer besten Seite.

Entdecken von Sportarten

Einfach ein bisschen turnen? Weit gefehlt! Am Turnfest (12. bis 22. Juni) wird eine beispiellos breite Auswahl an Sportarten geboten. Denn in den Turnvereinen der Schweiz werden Dutzende Disziplinen ausgeübt. So kommt es, dass am ETF beeindruckende 22 verschiedene Sportarten auf dem Programm stehen. Diese sind aufgeteilt auf 149 Wettkämpfe.

Einige der 22 Sparten liegen auf der Hand: Kunstturnen, Geräteturnen, Gymnastik oder auch Trampolin, das eine olympische Disziplin ist. Hinzu kommen aber auch die Leichtathletik und die besondere Sparte Nationalturnen, die ihrerseits aus verschiedenen Disziplinen wie Steinheben, Hochweitsprung, Schnelllauf und sogar aus Schwingen besteht. Selbst Sägemehlringe finden am ETF also ihren Platz.

Auch Teams treten an: Im Unihockey, Korbball, Faustball, Netzball, Dodgeball oder auch beim Indiaca, bei dem eine Art gefedertes Spielgerät per Hand übers Netz geschlagen wird. Aber auch die Moderne kriegt ihren Platz. Die Disziplin Parkour, bei der urbane Wettkampforte möglichst akrobatisch gemeistert werden, ist erstmals an einem Eidgenössischen Turnfest vertreten. Ebenfalls neu: Lausanne bietet zwei inklusive Disziplinen, bei denen mit einer Handicap-Formel auch beeinträchtigte Sportlerinnen und Sportler starten und mit Regelathleten in derselben Rangliste auftauchen.

Lausanne ganz neu entdecken

Selbst wenn du denkst, Lausanne bereits gut zu kennen. Nach dem ETF wirst du die Stadt noch viel besser kennen. Die Olympischen Spiele 2024 in Paris haben es mit ihren Wettkampfstätten an historischen und mythischen Orten vorgemacht. Auch Lausanne setzt darauf, dass die Besucher dank des Turnfests spannende Orte in der Stadt wiederentdecken oder neu entdecken können.

So ist auch das 1920 erbaute Palais de Beaulieu, das älteste Kongress- und Ausstellungszentrum der Schweiz, Austragungsort von Wettbewerben wie Gymnastik, Geräteturnen und Tanz. Das ETF inmitten des architektonischen Wahrzeichens – eine geniale Paarung.

Ebenso altehrwürdig ist die Pontaise. Das Stadion wurde für die Fussball-WM 1954 erbaut, wo das bis heute torreichste WM-Spiel stattfand (Schweiz – Österreich 5:7). Grossen Fussball gibts auf der Pontaise schon länger nicht mehr zu sehen, dafür nun viel Leichtathletik. Wie auch im Stadion Coubertin, benannt nach dem Gründer der modernen Olympischen Spiele Pierre de Coubertin, und direkt am Genfersee gelegen. Apropos Olympia: Auch das Olympische Museum in Lausanne huldigt dem ETF mit einer Sonderausstellung.

Das Lebensgefühl der Region erleben

Es ist ein besonderer Ritterschlag für Lausanne, den die viertgrösste Schweizer Stadt 2019 vom Magazin «Monocle» erhält: beste kleine Stadt der Welt. Zur Auswahl standen Städte bis 200’000 Einwohner, Lausanne hat rund 150’000. Der Regionalstolz im «San Francisco der Schweiz» hat auch viel mit den legendären Weinbergen rund um die Stadt zu tun.

Auf dem Festgelände des ETF wird ausschliesslich Wein aus der Stadt ausgeschenkt. Ein Geheimtipp für einen ganzen Tisch voller kulinarischer Spezialitäten ist das Restaurant Terre vaudoise, das regionale Spezialitäten anbietet. Wer Lausanne auch ausserhalb des Festplatzes kulinarisch entdecken möchte, nutzt am besten den «Guide Délicieux». Er ist online und an verschiedenen Stellen wie den Tourismus-Informationszentren erhältlich.

Megashow Gymagine im Hockey-Stadion

Am zweiten Wochenende (20./21. Juni) steigt in der Vaudoise-Arena des HC Lausanne die Megashow Gymagine. Diese ist nicht Teil des Turnfest-Wettkampfprogramms, aber dennoch einer der Höhepunkte von Lausanne 2025. Denn Gymagine zeigt Turnen auf höchstem Niveau.

Mit dabei sind Topgruppen aus der ganzen Schweiz wie die Sprungsektion des BTV Luzern, das Welsch Master Team und auch internationale Acts aus Österreich und Griechenland. Und erstmals seit 30 Jahren kommt die legendäre Turngruppe der Feuerwehr Paris in die Schweiz. Mit Geräten wie Minitrampoline, Barren, Leitern und Pauschenpferden sorgen die 26 Eliteathleten für ein Spektakel sondergleichen. Gymagine ist der einzige Event im ETF-Rahmen, der nicht gratis zugänglich ist. Noch sind Tickets für die beiden Abende im Hockey-Stadion erhältlich.

Partyspektakel bis zum Morgengrauen

Lausanne war schon immer ein Hotspot in der Schweizer Musiklandschaft, gerade auch von modernen Stilrichtungen wie Hip-Hop, Rap und elektronischen Klängen. Dank einer Partnerschaft von ETF und dem Lausanner Festival La Belle Nuit wird direkt am See am Bellerive ein Partygelände für mehrere Tausend Menschen aufgebaut. Jeweils am Donnerstag, Freitag und Samstag macht Lausanne und La Belle Nuit die Nacht zum Tag. Party bis zum Morgengrauen – mit Star-DJs wie Mike Candys (13. Juni), Vincz Lee (14. Juni) und Igor Blaska (21. Juni). Ausserdem schicken die legendären Lausanner Clubs wie das Mad ihre besten DJs in die Location am See.