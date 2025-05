Das Eidgenössische Turnfest verbündet sich mit La Belle Nuit

Das Eidgenössische Turnfest wird in weniger als einem Monat in Lausanne stattfinden. Die Organisatoren gaben am Mittwoch bekannt, dass sie sich mit La Belle Nuit zusammengeschlossen haben, um die Tage zu verlängern.

Rund 20 Lokale beteiligen sich, Platz für mehrere Tausend Besucher

Vom 12. bis 22. Juni 2025 wird Lausanne tagsüber ganz im Zeichen des Eidgenössischen Turnfests stehen. Das Grossereignis zieht in die Olympiastadt ein und wird gleich mehrere Stadtteile in Bewegung versetzen.

Doch damit nicht genug: Den Veranstaltern reicht das Tagesprogramm nicht – sie wollen auch die Nächte zum Leuchten bringen. Am Mittwoch gaben sie bekannt, dass sie mit dem Lausanner Festival «La Belle Nuit» kooperieren. Gemeinsam wollen sie die Abende des Turnfests bis in die frühen Morgenstunden beleben – für Einheimische wie für Gäste. Ziel sei es, die vielfältige lokale Musikkultur sichtbar zu machen und den Turnfest-Besuchern die Lausanner Nacht näherzubringen – und sie damit auch langfristig für die Stadt zu begeistern, heisst es in der Mitteilung des Eidgenössischen Turnfests.

Feiern am See

Ein besonderer Hotspot entsteht in Bellerive: Direkt am Ufer des Genfersees wird ein grosser Bereich geschaffen, der Platz für mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher bietet. Die Organisatoren versprechen eine offene, einladende Sommeratmosphäre, die allen Nachtschwärmern – ob jung oder alt – in bester Erinnerung bleiben soll.

Doch die Party beschränkt sich nicht nur auf das Seeufer: Rund 20 Lokale in der Stadt machen mit – darunter bekannte Lausanner Clubs wie das MAD, der ABC Bar Club oder der D! Club. Auch namhafte Schweizer DJs wie Mike Candys, Vincz Lee oder Igor Blaska sind mit dabei.

Die Organisatoren sind überzeugt: «Dieses Projekt zeigt, dass Lausanne in der Lage ist, grosse Events auszurichten – und dabei dennoch sich selbst treu bleibt: menschlich, kulturell, festlich und nah an der Bevölkerung.»