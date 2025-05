Der norwegische Schach-Star Magnus Carlsen hat gegen 143'000 Amateurspieler gleichzeitig gespielt. Nach eineinhalb Monaten endet das Duell in einem Remis.

Das Duell zwischen Magnus Carlsen und 143'000 Amateurspieler endet in einem Remis. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Einer gegen 143'000: Ein Schachduell zwischen Norwegens Schach-Superstar Magnus Carlsen und zehntausenden Amateurspielern ist unentschieden ausgegangen. Unter dem Titel «Magnus Carlsen gegen die Welt» organisierte eine Internetseite für Schachduelle, chess.com, ein Schachduell zwischen Carlsen, der von 2013 bis 2023 Schach-Weltmeister war, und den Amateurspielern.

Das Duell begann am 4. April, jede Seite hatte 24 Stunden pro Zug, wobei die Amateure über ihren nächsten Zug abstimmten. «Ich hatte das Gefühl, dass ich am Anfang des Spiels ein bisschen besser war», sagte Carlsen nach dem Duell in einem Video. «Aber danach haben sie mir ehrlich gesagt keine einzige Chance gelassen.»

Carlsen ist nicht der erste Grossmeister, der gegen ein solches Team spielte. 1999 trat der russische Schachprofi Garri Kasparow gegen mehr als 50'000 Gegner an.