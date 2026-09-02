Sie wollten den Rest ihres Lebens zusammen verbringen. Nun haben sich Ex-Turner Fabian Hambüchen und seine Ehefrau Viktoria getrennt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fabian Hambüchen und seine Ehefrau Viktoria haben sich getrennt

Die beiden waren seit vier Jahren verheiratet

Als Grund nennen sie unterschiedliche Zukunftsvorstellungen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Vor vier Jahren haben sie Ja zueinander gesagt, nun ist ihre Liebe erloschen. Der deutsche Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen (38) und seine Ehefrau Viktoria (35) haben sich getrennt. Das Liebes-Aus bestätigen die beiden gegenüber der «Bunte».

«Die Zeit nach meinem Karriereende war sehr turbulent», erklärt Fabian Hambüchen. «Jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, an dem ich weiss, wie ich meine Zukunft gestalten werde.» Und da haben er und seine Ehefrau gemerkt, «dass es auf diesem Weg gemeinsam nicht weitergehen kann».

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Hambüchen hat seine Turnkarriere im Dezember 2017 beendet. Während dieser gewann er an seinem Paradegerät Reck einen kompletten Medaillensatz an Olympischen Spielen (2008 Bronze, 2012 Silber und 2016 Gold), krönte sich 2007 zum Weltmeister und dreimal zum Europameister. Daneben holte er auch je einmal im Mehrkampf, im Teamwettbewerb und am Boden EM-Gold.

Nach seinem Rücktritt schloss er ein Sportstudium ab, arbeitete als TV-Experte und fand im Crossfit eine neue sportliche Leidenschaft. Zudem nahm er 2025 an der TV-Tanzshow «Let's Dance» teil und belegte den dritten Platz.

Romantischer Antrag 2021

Seine spätere Ehefrau hat Hambüchen beim Crossfit-Training kennengelernt. Anfang 2021 machten die beiden ihre Liebe öffentlich. Während ihrer Malediven-Ferien ist Hambüchen im Januar 2022 vor ihr auf die Knie gegangen. «Danke, dass du die Person bist, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen möchte», schrieb er damals auf Instagram. Dazu kommt es nun doch nicht.

«Wir haben gemerkt, dass unsere Zukunftsvorstellungen weit voneinander abweichen», sagt denn auch Viktoria Hambüchen gegenüber der «Bunte». «Da ist die Trennung die vernünftigste Lösung. Auch wenn es schmerzhaft ist.»

Sie ist bereits aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Einen neuen Partner haben beide nicht.