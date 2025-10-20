DE
FR
Abonnieren

Für Einzelgeräte reichts knapp nicht
Zwei Schweizer stehen im WM-Mehrkampf-Final

Noe Seifert und Florian Langenegger stehen an der Kunstturn-WM im Mehrkampffinal.
Publiziert: 08:58 Uhr
|
Aktualisiert: vor 35 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
Noe Seifert schafft den Sprung in den Mehrkampf-Final locker, verpasst jedoch den Einzelgerät-Final.
Foto: Dita Alangkara

Darum gehts

  • Noe Seifert und Florian Langenegger erreichen den Mehrkampf-Final in Jakarta
  • Seifert belegt den zweiten Platz hinter Olympiasieger Daiki Hashimoto
  • Langenegger und Seifert verpassen die Top 8 knapp als Neunte
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizer Noe Seifert und Florian Langenegger ziehen bei den Weltmeisterschaften der Kunstturner in Jakarta souverän in den Mehrkampf-Final ein.

Mehr Sport
Simona Waltert gewinnt ihr erstes WTA-Turnier
Exploit in Brasilien
Simona Waltert gewinnt ihr erstes WTA-Turnier
Noè Ponti im Weltcup knapp geschlagen
Wieder nur Kanadier schneller
Noè Ponti im Weltcup knapp geschlagen
Souveräner Hülkenberg rächt sich im GP für sein Sprint-Pech
Sauber bleibt WM-Achter
Souveräner Hülkenberg rächt sich im GP für sein Sprint-Pech
YB-Unruhe wächst – von Krise will man aber nichts wissen
Mit Video
«Es müssen Lösungen her»
YB-Unruhe wächst – von Krise will man aber nichts wissen

In Indonesiens Hauptstadt belegt Seifert in der Qualifikation den starken zweiten Platz. Lediglich der japanische Olympiasieger von 2020, Daiki Hashimoto, holt mehr Punkte als der 26-jährige Aargauer. Langenegger turnt ebenfalls souverän und zieht als Fünfter locker in den Final der 24 besten Turner vom Mittwoch ein.

An den Einzelgeräten reicht es keinem Schweizer in den Final der besten acht Turner. Florian Langenegger verpasst die Top 8 am Boden als Neunter knapp. Noe Seifert belegt am Reck den zehnten Rang und am Barren rang 13. 

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen