Zwei Schweizer stehen im WM-Mehrkampf-Final

Noe Seifert und Florian Langenegger stehen an der Kunstturn-WM im Mehrkampffinal.

Für Einzelgeräte reichts knapp nicht

1/2 Noe Seifert schafft den Sprung in den Mehrkampf-Final locker, verpasst jedoch den Einzelgerät-Final. Foto: Dita Alangkara

Darum gehts Noe Seifert und Florian Langenegger erreichen den Mehrkampf-Final in Jakarta

Seifert belegt den zweiten Platz hinter Olympiasieger Daiki Hashimoto

Die Schweizer Noe Seifert und Florian Langenegger ziehen bei den Weltmeisterschaften der Kunstturner in Jakarta souverän in den Mehrkampf-Final ein.

In Indonesiens Hauptstadt belegt Seifert in der Qualifikation den starken zweiten Platz. Lediglich der japanische Olympiasieger von 2020, Daiki Hashimoto, holt mehr Punkte als der 26-jährige Aargauer. Langenegger turnt ebenfalls souverän und zieht als Fünfter locker in den Final der 24 besten Turner vom Mittwoch ein.

An den Einzelgeräten reicht es keinem Schweizer in den Final der besten acht Turner. Florian Langenegger verpasst die Top 8 am Boden als Neunter knapp. Noe Seifert belegt am Reck den zehnten Rang und am Barren rang 13.