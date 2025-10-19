DE
FR
Abonnieren

Sauber bleibt mit 59 Zählern WM-Achter
Souveräner Hülkenberg rächt sich im GP für sein Sprint-Pech

Sauber hat sich nach zwei Nullrunden und dem schlechtesten Resultat vor zwei Wochen in Singapur am Sonntag in Texas wieder im Punkte-Klub zurückgemeldet.
Publiziert: 19.10.2025 um 23:34 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/8
Hülkenberg hat nach dem Austin-GP wieder gut lachen.
Foto: Lukas Gorys
2 Frage21 Tupfer Benoit1_2 Benoit1_18 Aufmacher3.JPG
Roger BenoitFormel-1-Experte

Nico Hülkenberg (38), der grosse Pechvogel im Sprintrennen, sicherte dem Hinwiler Team mit Position acht weitere vier goldene Punkte. Sein Lohn: Mit 41 Zählern ist er bereits WM-Neunter!

Team-Moral wieder hergestellt

Der Deutsche profitierte von einer früheren Kollision zwischen den vor ihm liegenden Sainz (out) und Antonelli (13.).

Nach dem Sprint-Pech von Hülkenberg war die Moral im Team etwas angeknackst. Denn der sensationelle 4. Startplatz ging in der ersten Chaos-Kurve mit einem wegfliegenden Frontflügel in die Luft.

«Das ist einfach nur Pech»

«Pech, wenn du nach fünf Sekunden unschuldig alles verlierst.» Während Hülk an die Boxen musste, schieden beide McLaren und Alonso aus.

Mehr Formel 1
Wer kann den Fall Ferrari lösen?
Rogers Boxenstopp
Die ewige Krise
Wer kann den Fall Ferrari lösen?
«Das Auto fühlte sich einfach gut an»
Mit Video
«Fast zu gut, um wahr zu sein»
Was liegt für Hülkenberg nach Austin-Exploit jetzt drin?
Schweizerin Villars wird Wahl zur FIA-Präsidentin verunmöglicht
Grosse Empörung
Schweizerin wird Wahl zur FIA-Präsidentin verunmöglicht
Norris enthüllt McLaren-Strafe gegen ihn
«Das Letzte, was ich will»
Norris enthüllt McLaren-Strafe gegen ihn

Im Grand Prix kamen diesmal alle heil durch die erste Kurve. Und Hülkenberg versuchte in seinem 247. Rennen nie in eine heikle Situation zukommen – und kontrollierte alles bis ins Ziel. So, wie man es sich vom Routinier gewohnt ist.

Bortoleto im Tief – Team stabil

Teamkollege Bortoleto wird sein Pech plötzlich nicht mehr los. Er bezahlte seine zwei Gummi-Stopps (nur noch Albon kam zweimal rein) mit dem 18. und vorletzten Platz.

Im Team-Kampf um die Positionen sechs bis neun blieb Racing Bulls-Honda punktelos und hält auf 72 Zählern. Dahinter holte Alonso für Aston Martin einen weiteren Punkt – jetzt 69. Der WM-Achte Sauber hat sein Konto auf 59 erhöht, während Haas (9. Bearman) mit jetzt 48 Zählern Neunter bleibt. Hoffnungsloses Schlusslicht bleibt Alpine (20).

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen