Simona Waltert feiert in Rio de Janeiro ihren ersten Turniersieg auf der WTA-Tour. Die Schweizerin bezwingt Alica Ramé aus Frankreich in zwei Sätzen.

Simona Waltert gewinnt in Brasilien ihr erstes WTA-Turnier. (Archivbild) Foto: Claude Diderich/freshfocus

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Simona Waltert gewinnt erstmals ein Turnier auf der WTA-Tour. Die 24-jährige Bündnerin schlägt im Final des Challenger-Turniers in Rio de Janeiro die Französin Alice Ramé (WTA 257) mit 7:5, 6:2.

Waltert bestritt in der brasilianischen Metropole ihren dritten Final innerhalb eines Monats. Mitte September verlor sie in Ljubljana einen Final der Challenger-Kategorie, bevor sie eine Woche später beim hochdotierten ITF-Event in Lissabon ihren bis dahin bedeutendsten Turniersieg feierte.

In der Weltrangliste wird Waltert am Montag einen weiteren Sprung nach vorne machen. In den letzten Wochen ging es von Platz 124 bis vorerst auf 88. Für die Mitte November stattfindenden Playoffs im Billie-Jean-King-Cup im argentinischen Cordoba ist Waltert als Schweizer Teamleaderin aufgeboten.