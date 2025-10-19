27-jähriger Schweizer erreicht in Basel erstmals Hauptfeld

Rémy Bertola steht an den Swiss Indoors in Basel erstmals im Hauptfeld eines ATP-Turniers. Der Tessiner übersteht nach einem weiteren Exploit die Qualifikation.

1/2 Grosser Coup in Basel: Rémy Bertola gelingt in der Quali der Exploit und die Qualifikation fürs Hauptfeld. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Stan Wawrinka und Henry Bernet erhalten im Hauptfeld der Swiss Indoors in Basel Schweizer Zuwachs. Nachdem er am Samstag deutlich gegen Adrian Mannarino (ATP 59) gewonnen hatte, setzte sich Rémy Bertola (ATP 259) in der zweiten und letzten Qualifikationsrunde gegen einen weiteren Franzosen, Quentin Halys (ATP 77), 6:4, 6:4 durch.

Zuvor hatte der 27-jährige Schweizer Davis-Cup-Spieler,der aufgrund einer Wildcard an der Quali teilnehmen konnte, erst einmal einen Top-100-Spieler bezwungen, in der Qualifikation des ATP-Turniers in Genf. Der Gegner in der 1. Runde des Hauptfeldes wird nach dem Ende aller Qualifikationsmatches zugelost.