1/7 Urschweizerische Sport-Kultur: 1375 Turnvereine nehmen in Lausanne am Eidgenössischen Turnfest teil. Foto: Sven Thomann

Darum gehts Grösstes Schweizer Sportereignis in Lausanne, 193-jährige Tradition wird fortgesetzt

Turnfest vereint verschiedene Disziplinen, von Geräteturnen bis Schwingen

65'000 Teilnehmende erwartet, 300'000 Fans und 5000 Volunteers im Einsatz

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Mega-Event mit langer Geschichte

Am Donnerstag geht in Lausanne der grösste Schweizer Sport-Anlass des Jahres los (12. bis 22. Juni). Zehntausende Turnerinnen und Turner nehmen an verschiedenen Wettkampforten in Lausanne an diversen Wettkämpfen teil. Das ETF findet nur alle sechs Jahre statt. Die Premiere? Die war schon 1832 in Aarau. In Lausanne findet die 77. Austragung statt, es wird also eine 193-jährige Tradition fortgesetzt. Viel kürzer ist die Geschichte der Frauen am Turnfest: 1908 wurden Frauen zwar erstmals in den STV aufgenommen, am Eidgenössischen starten sie aber erst seit 1996 gleichberechtigt.

Zehntausende Teilnehmende, Hunderttausende Fans

Fast jede Sportart behauptet, wie eine Familie zu funktionieren. Fürs Turnfest gilt das tatsächlich: Die rund 65’000 Teilnehmenden sind ein bunter Querschnitt durch die Gesellschaft. Von Jung bis Alt. Vom Olympia-Turner bis zum Mädchen aus der Jugendriege. Von topfit bis nicht so ganz fit. Und auch körperlich oder kognitiv Beeinträchtigte starten. 22’000 Teilnehmende schlafen in Zelten, der Rest in Turnhallen und Mehrzweckgebäuden. Für die Durchführung des Breitensport-Mega-Events sind rund 5000 Volunteers nötig. Mit Ausnahme der Show Gymagine im Eishockeystadion gilt bei allen Wettkämpfen freier Eintritt – es werden rund 300’000 Fans erwartet.

Turnfest-Zeitplan mit den täglichen Highlights Donnerstag, 12. Juni 07.00 bis 21.00 Uhr: Trampolin der Elite (Veranstaltungsort: Beaulieu)

Hier sind Höhenflüge garantiert. 13.30 bis 15.00 Uhr: Eröffnungsfeier (Beaulieu)

Die feierliche Zeremonie beginnt im Beaulieu und wird dann zum Umzug durch die Stadt bis zum olympischen Museum, wo die symbolträchtige Fahne des Turnfests ihren Platz für die Dauer des ETF bekommt. 15.30 bis 20.30 Uhr: Turnakrobatik (Beaulieu)

Wer baut die schönste Pyramide aus Menschen? Freitag, 13. Juni 09.00 bis 16.00 Uhr: Indiaca (Dorigny)

Die Teamsportart ist eine Mischung aus Volleyball und Badminton. 09.00 bis 20.30 Uhr: Rhythmische Sportgymnastik (Beaulieu)

Die olympische Disziplin ist ebenso künstlerisch wie sportlich anspruchsvoll. 17.00 Uhr: Welcome Party (Place de la Navigation)

Mit einem grossen Fest feiert die Stadt ins erste ETF-Wochenende hinein. Samstag, 14. Juni 07.30 bis 22.00 Uhr: Kunstturnen Elite (Beaulieu)

Die besten Kunstturnerinnen und Kunstturner der Schweiz zeigen ihr Können. 09.00 bis 20.00 Uhr: Nationale Spiele (Dorigny)

Mehr Tradition geht nicht: Seit 500 Jahren messen sich die Teilnehmenden in Sparten wie Steinheben und auch Schwingen. Täglich: Sonderausstellung Turnfest (Olympisches Museum)

Für die Dauer des ETF zeigt das Museum historische Ausstellungsstücke aus dem Turnen. Sonntag, 15. Juni 10.30 bis 17.30 Uhr: Parkour (Beaulieu)

Die moderne und urbane Disziplin zeigt sich erstmals an einem Eidgenössischen Turnfest. 12.00 bis 20.00 Uhr: Waterings (Place de la Navigation)

Verrückte Sache: Die Teilnehmenden schwingen an Ringen direkt am Seeufer – und springen dann ins Wasser. 13.30 bis 14.30 Uhr: Schlussfeier Jugend (Stade de Coubertin)

Das erste Wochenende gehört der Jugend, bei der Schlusszeremonie werden die 8- bis 16-Jährigen ausgezeichnet. Donnerstag, 19. Juni 09.00 bis 13.00 Uhr: Fit+Fun (Vidy)

Bewegung für alle – hier gibts für alle Interessierten die Möglichkeit, das Bewegungsprogramm Fit+Fun kennenzulernen. 09.00 bis 21.00 Uhr: Geräteturnen (Beaulieu)

Eine schweizerische Besonderheit: Eine Riege tritt als Team auf und zeigt an den Geräten und zu Musik ihre Übungen als Choreographie. 11.30 bis 19.00 Uhr: Aerobic (Beaulieu)

Aerobic auf hohem Niveau ist ein grosses Spektakel. Freitag, 20. Juni 08.00 bis 21.00 Uhr: Leichtathletik (Pontaise, Chavannes, Coubertin)

Die klassischen Olympia-Disziplinen wie Speer, Staffeln, Hürdensprints, Weitsprung und so weiter gibts nicht nur am Freitag zu sehen. 08.00 bis 21.00 Uhr: Gymnastik+Tanz (Beaulieu)

Choreographien zu Musik ergeben Auftritte voller Anmut. 20.00 bis 22.30 Uhr: Show Gymagine (Vaudoise-Arena)

Am Freitag und Samstag steigt im Eishockey-Stadion die grosse Show-Gala, an der auch Topgruppen aus dem Ausland teilnehmen. Samstag, 21. Juni 12.00 bis 15.00 Uhr: PluSport (Stade de Coubertin)

Der Behindertensport-Dachverband PluSport führt Team-Leichtathletik-Wettbewerbe durch. 12.00 bis 22.00 Uhr: Dodgeball (Bergières)

Der spektakuläre Teamsport erinnert an das bei uns eher bekannte Völkerball. Ab 14.00 Uhr: Festumzug (Montbenon nach Ouchy)

Eine bunte Parade mit rund 4000 Personen defiliert durch Lausanne. Mit dabei: Turndelegationen und Musikgruppen. Sonntag, 22. Juni 10.15 bis 12.00 Uhr: Schlussfeier (Stade de la Tuilière)

Das ETF ist auch eine gigantische Party

Es ist das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Sport-Schweiz: Am Turnfest gehts nicht nur um den Sport, das gesellige Beisammensein in den Abend- und Nachtstunden ist ebenso Teil des Mega-Events. Die Party-Meile in Lausanne befindet sich direkt am See.

Die Deutschschweiz zu Gast in der Romandie

Erstmals seit 1978 (Genf) wird das ETF wieder im Welschland durchgeführt. Aber die urschweizerische Turnverein-Kultur ist ganz klar deutschschweizerisch geprägt: Rund 85 Prozent der 1375 teilnehmenden Vereine stammen aus der Deutschschweiz. Die weiteste Anreise? Die hat der Turnverein Zernez aus dem Oberengadin.

Das Wettkampfprogramm ist ein Dschungel

Eine detaillierte Auflistung sprengt den Rahmen. Grundsätzlich gilt: Das erste Wochenende gehört vor allem den Kindern und der Jugend, am zweiten Wochenende sind die Erwachsenen an der Reihe.

Auch Schwingen ist eine Turnfest-Disziplin

Nicht weniger als 22 Disziplinen werden ausgetragen. Neben Geräteturnen, Gymnastik und diverse Leichtathletik-Disziplinen sind auch Trampolin, das spektakuläre Waterings (Schaukelringe mit Sprung in den Genfersee), das neu eingeführte, urbane Parkour und Team-Sparten wie Korbball, Dodgeball, Indiaca, Volleyball und Unihockey dabei. Ein Unikat ist das klassische Nationalturnen, das aus verschiedenen Disziplinen wie Steinheben, Hochweitsprung, Schnelllauf und sogar aus Schwingen besteht.

Neue Ausgangslage in der Königsdisziplin

Der Vereinswettkampf der Aktiven ist die Königsdisziplin. Beim ETF 2019 schnappte der STV Wangen SZ dem vorherigen Seriensieger aus Wettingen den Sieg hauchdünn und in letzter Minute noch weg. Neu ist aber, dass man für den Festsieg in mindestens zwei Disziplinen antreten muss. Bisher reichte eine – wer wie Wettingen traditionell im Geräteturnen überragend ist, war kaum zu bezwingen.