Kunstturn-Star Biles offenbart Einbruch-Schock

Drei maskierte Männer stahlen den Porsche von Turn-Star Simone Biles aus ihrem Haus. Der Wagen ist zurück, doch der Einbruch hat Folgen: Die siebenfache Olympiasiegerin hat nun einen Dobermann und offenbar einen Lamborghini Urus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Simone Biles' Porsche wurde in Chicago von maskierten Männern gestohlen

Der Wagen im Wert von 200'000 US-Dollar wurde wiedergefunden

Biles besitzt 41 Olympia- und WM-Medaillen, davon sieben olympische Goldmedaillen

Lynn Piubel Redaktorin Sport

Simone Biles (29) liess die brisante Geschichte zunächst nur nebenbei fallen. In einem Schmink-Tiktok, das eigentlich ihren nächsten Autokauf begleiten sollte, erzählte die US-Turnerin von einem Einbruch bei ihr in Chicago. «Drei maskierte Männer kamen zu unserem Haus und stahlen meinen Porsche», sagte sie. Entwendet wurde ihr Porsche GTS im Wert von rund 200'000 US-Dollar.

Wann genau die Männer zuschlugen und wie sie auf das Grundstück gelangten, ist bislang nicht bekannt. Auch ob Biles oder ihr Ehemann, der NFL-Profi Jonathan Owens (31), während des Vorfalls zu Hause waren, liess die Olympiasiegerin offen. Weitere Einzelheiten kündigte sie für später an.

Fest steht: Der Porsche ist inzwischen wieder aufgetaucht. Biles kommentierte das auf Tiktok knapp: «Ja, wir haben das Auto wiederbekommen. Also weiter zum nächsten.» Für sie war die Sache damit offenbar trotzdem nicht erledigt.

Ein Dobermann als Konsequenz

Der Vorfall hatte auch Auswirkungen auf die Sicherheitsvorkehrungen des Paares. Biles erklärte, der Diebstahl sei einer der Gründe gewesen, weshalb sie und Owens einen Dobermann angeschafft hätten. Der Hund namens Remi gehöre inzwischen zur Familie. Biles selbst nahm die Ereignisse mit Humor: «Ich glaube, ich brauche eine TV-Realityshow. Die Dinge, die mir passieren, sind absoluter Wahnsinn», sagte sie.

Auch beim Auto soll es einen Neustart geben. Zunächst habe sich Biles mehrere Luxusmodelle angeschaut, darunter einen Audi RS Q8 und einen Lamborghini. Bei der Probefahrt sei sie zuerst hin und weg gewesen vom Porsche Cayenne GTS. Schlussendlich zeigt sie in den sozialen Medien stolz ihren neuen Wagen: einen Lamborghini Urus. Darunter schreibt sie: «Ich will schnell fahren.»

Abseits des Einbruchs bleibt Biles eine der erfolgreichsten Turnerinnen der Geschichte. Sie gewann bei Olympischen Spielen elf Medaillen, sieben davon in Gold, und kommt insgesamt auf 41 Olympia- und WM-Medaillen. Keine Turnerin sammelte jemals mehr.