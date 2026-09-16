Die Schweiz schickt erstmals seit Jahren ein komplettes Frauenteam zur Kunstturn-WM nach Rotterdam (17.–25. Oktober). Angeführt von Lena Bickel kämpfen sie und das Männerteam um die Olympia-Qualifikation für 2028.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer Teams für Kunstturn-WM 2026 in Rotterdam nominiert, Start 17. Oktober

Frauen starten erstmals seit Jahren als komplettes Team mit fünf Turnerinnen

Männer holten EM-Bronze, Seifert gewann 2025 Mehrkampf-Medaille nach 75 Jahren

Stefan Meier Redaktor Desk Sport

Der Schweizerische Turnverband (STV) hat die Teams für die Kunstturn-WM in Rotterdam vom 17. bis 25. Oktober 2026 nominiert. Nach einer erfolgreichen Europameisterschaft in Zagreb reisen die Schweizer Athletinnen und Athleten mit grossen Ambitionen in die Niederlande. Die WM markiert nicht nur den Saisonhöhepunkt, sondern ist auch der Startschuss für die Qualifikation zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles. Die besten drei Nationen sichern sich direkt ihr Ticket.

Zum ersten Mal seit Jahren schickt die Schweiz wieder ein komplettes Frauenteam an den Start. Angeführt wird die Mannschaft von Lena Bickel und Anny Wu, die bereits auf internationaler Bühne glänzten. Unterstützt werden sie von Daria Hartmann, Anastassia Pascu und Samira Raffin. Bickel gab mit ihrem Einzug ins Bodenfinale der EM ein starkes Signal für die aufstrebende Schweizer Frauenkunstturnszene.

Auch das Männerteam reist mit Rückenwind nach Rotterdam nach der Bronzemedaille im Teamwettkampf bei der EM. Angeführt wird das Team von Noe Seifert, der 2025 in Jakarta die erste Schweizer Mehrkampf-Medaille seit 75 Jahren holte. Mit dabei sind auch Matteo Giubellini, Florian Langenegger, Mattia Piffaretti und Dominic Tamsel.

Die Teams zeigen sich vor der WM noch bei den Schweizer Meisterschaften: am 26. September in Genf und am 3./4. Oktober in Winterthur.