Alanis Siffert erreicht beim Triathlon-Klassiker in Roth in Deutschland das Podest. Hinter der deutschen Weltmeisterin Laura Philipp und der Australierin Grace Thek wird die Freiburgerin Dritte.

Triathlon-Klassiker in Deutschland

Die Schweizer Triathletin Alanis Siffert jubelt im beim Challenge Roth über Rang drei. Foto: Keystone/DPA/DANIEL KARMANN

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizer Triathletn Alanis Siffert läuft in Roth (D) aufs Podest. Die 23-Jährige wechselt als klar Führende vom 3,8 km langen Schwimmen aufs Rad (180 km). Nach gut fünf Stunden Wettkampfzeit wird Siffert dann von Philipp überholt, im abschliessenden Laufen (42,2 km) fällt sie zwischenzeitlich hinter die Podestränge, kämpft sich am Schluss aber auf Rang drei zurück. Die Schweizerin kommt mit gut 24 Minuten Rückstand auf Philipp und vier Minuten auf Thek ins Ziel. Mit Nina Derron (7.) und Laura Kessler (9.) schaffen es zwei weitere Schweizerinnen in die Top 10.

Philipp gewint in 8:18:18 Stunden zwar klar, die Weltbestzeit von Anne Haug, die im Vorjahr in Roth 8:02:38 Stunden erreichte, bleibt jedoch bestehen. Diesmal verzichtete Haug angeschlagen auf einen Start und fokussiert sich auf die Ironman-WM im Herbst.