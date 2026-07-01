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Zweiter Sieg in Wimbledon
Bencic zündet zum Schluss den Turbo

Belinda Bencic erreicht dank eines Zweisatzerfolgs (7:5, 6:0) über die Chinesin Wang Xinyu die dritte Runde in Wimbledon.
Publiziert: vor 52 Minuten
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Belinda Bencic strahlt nach ihrem Zweisatzsieg in der zweiten Wimbledon-Runde.
Foto: keystone-sda.ch
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Die zwei bisherigen Wimbledon-Auftritte 2026 von Belinda Bencic (29, WTA 11) stimmen zuversichtlich für den weiteren Verlauf des Turniers. Auch in der zweiten Runde bleibt die Ostschweizerin ohne Satzverlust – und gewinnt Durchgang zwei gegen die Chinesin Wang Xinyu (24, WTA 39) sogar glatt in 26 Minuten mit 6:0. 

Bencic muss sich lange gedulden, ehe sie gegen Xinyu ihren ersten Servicedurchbruch realisiert. Dieser gelingt ihr im ersten Satz bei der allerletzten Gelegenheit. Im zwölften Game des Startdurchgangs führt ihr Break zum entscheidenden 7:5. Danach stürmt die letztjährige Halbfinalistin unaufhaltsam in die dritte Runde. Dort steht nun das Kräftemessen mit der Russin Anna Kalinskaja (27, WTA 20) an.

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