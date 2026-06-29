Belinda Bencic steht nach einem klaren Sieg gegen die Britin Mika Stojsavljevic in der zweiten Runde von Wimbledon. Ihrer Gegnerin lässt sie dabei nach einem Fehlstart keine Chance mehr.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Belinda Bencic zeigt in der ersten Wimbledon-Runde, weshalb das prestigeträchtige Grand-Slam-Turnier in London zu ihren Lieblingsturnieren gehört: Gegen die Britin Mika Stojsavljevic (WTA 276) gibt sie sich keine Blösse und setzt sich am Ende mit 6:2 und 6:1 durch.

Dabei unterläuft ihr ein Fehlstart: Bereits im allerersten Game muss sie ihrer erst 17-jährigen Gegnerin ein Break zugestehen, das diese anschliessend auch bestätigen kann. Danach dreht Bencic aber auf und gewinnt gleich elf Games in Folge. Nach etwas mehr als einer Stunde verwertet sie schliesslich ihren ersten Matchball.

Damit steht Bencic in London in der zweiten Runde. Im Vergleich zu Stojsavljevic wartet dort eine deutlich höhere Hürde: Gegnerin wird entweder die Chinesin Xinyu Wang (WTA 39) oder Elisabetta Cocciaretto (WTA 46) aus Italien sein.