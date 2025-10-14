Viktorija Golubic kämpft sich in Osaka in die 2. Runde. Foto: AFP

Darum gehts Golubic schlägt Andreescu und erreicht die 2. Runde in Osaka

Andreescu, einst US-Open-Siegerin, kämpft mit Verletzungen und Formverlust

Golubic wird in der 2. Runde auf Bouzkova oder Shibahara treffen

Viktorija Golubic erreicht beim WTA-250-Turnier in Osaka die 2. Runde. Die Zürcherin schlägt die Kanadierin Bianca Andreescu 6:3, 4:6, 6:4.

Zwei Tage vor ihrem 33. Geburtstag bezwang Golubic mit Andreescu eine Kontrahentin, an die sie Erinnerungen der ganz erfreulichen Sorte hat. Das letzte Duell, das die derzeitige Nummer 60 der Welt ebenfalls für sich entschieden und im direkten Vergleich zum 1:1 ausgeglichen hatte, fand vor drei Jahren im Rahmen des Finalturniers des Billie Jean King Cups statt. Es war ein Sieg, mit dem Golubic zu einem historischen Schweizer Triumph beitrug. Zwei Tage später gewann die Equipe um Captain Heinz Günthardt zum ersten Mal den wichtigsten Team-Wettbewerb im Frauen-Tennis.

Mit Andreescu bezwang Golubic aber auch eine Gegnerin, die im Eilzugtempo ganz oben angelangt war. Sie war erst 19 Jahre alt, als sie vor sechs Jahren als Aussenseiterin das US Open gewann. Im Halbfinal schlug sie damals Belinda Bencic und im Final die Amerikanerin Serena Williams. Andreescu lernte aber auch die Schattenseiten des Sports kennen. Zum Teil schwere Verletzungen und entsprechend lange Zwangspausen warfen sie immer wieder zurück, verhinderten, dass die Tochter rumänischer Eltern ihr Talent ausspielen konnte. Nach ihrem Coup in Flushing Meadows war sie im Ranking zwischenzeitlich auf Platz 4 geklettert, gegenwärtig wird sie lediglich als Nummer 170 geführt.

Die Schlussphase in Osaka hatte es in sich. Golubic schlug beim Stand von 5:3 im dritten Satz zum Sieg auf, gab den Vorteil nach dem Break zum 4:2 aber nochmals aus der Hand – um im letzten Game mit einem neuerlichen Servicedurchbruch doch noch die Entscheidung zu ihren Gunsten herbeizuführen.

In der 2. Runde bekommt es Golubic mit der als Nummer 5 gesetzten Tschechin Marie Bouzkova (WTA 41) oder der japanischen Wildcard-Empfängerin Ena Shibahara (WTA 184) zu tun.