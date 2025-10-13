DE
Souveräner Auftakt in Ningbo
Bencic gibt sich gegen die Nummer 56 keine Blösse

Belinda Bencic meistert ihre erste Aufgabe in Ningbo ohne Probleme. Sie bezwingt die Polin Magda Linette in zwei Sätzen.
Steht in der nächsten Runde: Belinda Bencic.
Belinda Bencic gelingt der Auftakt ins WTA-500-Turnier in Ningbo in China nach Wunsch. Die 28-jährige Ostschweizerin schlägt Magda Linette aus Polen 6:3, 6:2 und trifft in den Achtelfinals auf eine Qualifikantin.

Die Weltnummer 14 gerät gegen Linette, die an ihren letzten 13 Turnieren zehnmal in der Startrunde verloren hat, nicht in Schwierigkeiten. Sie liegt in beiden Sätzen stets vorne, bringt alle Aufschlagspiele durch und gibt in den ersten sieben Servicegames maximal einen Punkt ab.

Mit dem Sieg gegen die Nummer 56 der Welt feiert Bencic den ersten Erfolg gegen eine Top-70-Spielerin seit der Halbfinalqualifikation im Juli in Wimbledon. An den fünf Turnieren seit dem Rasen-Klassiker gestaltete sie bloss fünf Einzel siegreich. In Ningbo ist Bencic als Nummer 6 gesetzt. In den Achtelfinals trifft sie auf Julia Putinzewa aus Kasachstan oder Julia Starodubzewa aus der Ukraine, die übers Wochenende beide die Qualifikation überstanden haben.

      Meistgelesen