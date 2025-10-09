Bencic scheitert im Wuhan-Achtelfinal an Iga Swiatek

Belinda Bencic (WTA 14) scheitert in Wuhan erneut an Iga Swiatek (WTA 2). Die Schweizerin unterliegt der Polin in der dritten Runde trotz starkem Beginn mit 6:7 (2:7), 4:6. Swiatek zieht souverän in den Viertelfinal ein.

Darum gehts Belinda Bencic scheitert in Wuhan an Iga Swiatek in der dritten Runde

Bencic startet stark, verliert aber beide Sätze nach anfänglicher Führung

Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

Belinda Bencic (WTA 14) scheitert in der dritten Runde des WTA-Turniers in Wuhan an Iga Swiatek (WTA 2). Damit wird ihr erneut jene Swiatek zum Verhängnis, die sie bereits im Wimbledon-Halbfinal aus dem Turnier warf.

Die Ostschweizerin startet mutig in den ersten Satz. Ihr gelingt ein frühes Break gegen die Polin – sie führt zwischenzeitlich mit 5:4. Swiatek kontert jedoch prompt mit dem Rebreak und stellt auf 5:5. Nach einem weiteren Game-Gewinn liegt sie 6:5 vorne, doch Bencic rettet sich mit einem starken Aufschlagspiel ins Tiebreak.

Dort lässt Swiatek nichts anbrennen: Sie dominiert die entscheidenden Punkte, nutzt die Fehler ihrer Gegnerin konsequent aus und gewinnt das Tiebreak klar mit 7:2.

Auch im zweiten Satz erwischt Bencic den besseren Start. Sie geht rasch mit 2:0 in Führung. Doch wie schon im ersten Satz dreht Swiatek den Spiess um. Die Polin findet zu ihrem Rhythmus zurück und gleicht schnell aus.

In den entscheidenden Games zeigt Swiatek, warum sie die Nummer zwei der Welt ist. Mit einem starken Spiel sichert sie sich den Satz mit 6:4 und zieht souverän in den Viertelfinal ein. Dort wartet die Italienerin Jasmine Paolini (WTA 7).