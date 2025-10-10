DE
Tennisprofi jäh ausgebremst
Saisonende – leidgeprüfter Riedi im Spital

Das Verletzungspech lässt Leandro Riedi nicht mehr los: Der Schweizer Tennisprofi muss seine Saison nach einer erneuten Operation, diesmal an der Leiste, beenden.
Publiziert: vor 49 Minuten
1/4
Mit diesem Bild gibt Leandro Riedi sein vorzeitiges Saisonende bekannt.
Foto: Instagram @leandroriedi
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Schon wieder muss sich Leandro Riedi in den sozialen Medien mit einem Bild aus dem Spital melden. «Gebrochen? Manchmal. Am Ende? Niemals», schreibt der 23-jährige Zürcher zu einem Bild, das ihn in einem Krankenbett zeigt. Es handelt sich um seine dritte Operation innert dreizehn Monaten.

An den US Open hatte Riedi, der French-Open-Finalist von 2020 bei den Junioren, als Qualifikant die Achtelfinals erreicht und war drauf und dran, sich endlich in der Weltspitze zu etablieren. Für den Effort zahlt er nun wohl einen hohen Preis. Bereits letztes Jahr war er auf gutem Weg, ehe er sich im September einer Knieoperation unterziehen musste. Im Januar folgte der nächste Rückschlag.

Nun folgt die nächste Rehabilitation. Ziel sei es, im Januar in Australien wieder einsatzfähig zu sein, schreibt Riedi.

