DE
FR
Abonnieren

WTA-Finals in Riad
Rybakina feiert dritten Sieg und steht im Halbfinal

Jelena Rybakina steht bei den WTA-Finals als Ungeschlagene im Halbfinal. Mit ihrem dritten Sieg in der Gruppenphase besiegte sie Jekaterina Alexandrowa (30) 6:4, 6:1 und feierte damit den neunten Erfolg in Serie.
Publiziert: vor 56 Minuten
|
Aktualisiert: vor 55 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
Jelena Rybakina setzt ihren Siegeszug an den WTA-Finals fort.
Foto: Fatima Shbair

Darum gehts

  • Jelena Rybakina erreicht ungeschlagen die Halbfinals der WTA-Finals
  • Rybakina qualifizierte sich als letzte Spielerin für das Masters
  • Die Kasachin feierte ihren neunten Sieg in Folge
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Jelena Rybakina (26) erreicht dank dem 3. Sieg an den WTA-Finals ungeschlagen die Halbfinals. Die Kasachin setzt sich im abschliessenden Gruppenspiel gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa (30) 6:4, 6:1 durch.

Gegen Alexandrowa, die kurzfristig für die erkrankte Amerikanerin Madison Keys (30) eingesprungen war, feierte Rybakina ihren neunten Sieg in Folge. Die Weltnummer 8 aus Kasachstan hatte sich dank einem starken Saisonfinish als letzte Spielerin für das Masters qualifiziert.

Mehr Tennis
Sabalenka souverän – Pegula bezwingt Gauff
WTA Finals in Riad
Sabalenka souverän – Pegula bezwingt Gauff
Zornige Ex-Weltnummer-1 rechnet mit TV-Experten ab
«Du bist ein Clown»
Zornige Ex-Weltnummer-1 rechnet mit TV-Experten ab
Ohne Knast wäre Becker Sinners neuer Coach geworden
Italiener ist neue Nummer eins
Ohne Knast wäre Becker Sinners neuer Coach geworden
WTA Finals schütten 2025 Rekordpreisgeld aus
Mehrere Millionen möglich
WTA Finals schütten 2025 Rekordpreisgeld aus

Als zweite Spielerin aus der Gruppe «Serena Williams» qualifiziert sich die Siegerin der Begegnung zwischen der Amerikanerin Amanda Anisimova (24, WTA 4) und der Polin Iga Swiatek (24, WTA 2) für die Halbfinals. Diese finden am Freitag statt.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen