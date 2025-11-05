1/2
Jelena Rybakina setzt ihren Siegeszug an den WTA-Finals fort.
Foto: Fatima Shbair
Darum gehts
- Jelena Rybakina erreicht ungeschlagen die Halbfinals der WTA-Finals
- Rybakina qualifizierte sich als letzte Spielerin für das Masters
- Die Kasachin feierte ihren neunten Sieg in Folge
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Jelena Rybakina (26) erreicht dank dem 3. Sieg an den WTA-Finals ungeschlagen die Halbfinals. Die Kasachin setzt sich im abschliessenden Gruppenspiel gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa (30) 6:4, 6:1 durch.
Gegen Alexandrowa, die kurzfristig für die erkrankte Amerikanerin Madison Keys (30) eingesprungen war, feierte Rybakina ihren neunten Sieg in Folge. Die Weltnummer 8 aus Kasachstan hatte sich dank einem starken Saisonfinish als letzte Spielerin für das Masters qualifiziert.
Mehr Tennis
Als zweite Spielerin aus der Gruppe «Serena Williams» qualifiziert sich die Siegerin der Begegnung zwischen der Amerikanerin Amanda Anisimova (24, WTA 4) und der Polin Iga Swiatek (24, WTA 2) für die Halbfinals. Diese finden am Freitag statt.