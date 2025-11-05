Jelena Rybakina steht bei den WTA-Finals als Ungeschlagene im Halbfinal. Mit ihrem dritten Sieg in der Gruppenphase besiegte sie Jekaterina Alexandrowa (30) 6:4, 6:1 und feierte damit den neunten Erfolg in Serie.

Rybakina feiert dritten Sieg und steht im Halbfinal

1/2 Jelena Rybakina setzt ihren Siegeszug an den WTA-Finals fort. Foto: Fatima Shbair

Darum gehts Jelena Rybakina erreicht ungeschlagen die Halbfinals der WTA-Finals

Rybakina qualifizierte sich als letzte Spielerin für das Masters

Die Kasachin feierte ihren neunten Sieg in Folge

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Jelena Rybakina (26) erreicht dank dem 3. Sieg an den WTA-Finals ungeschlagen die Halbfinals. Die Kasachin setzt sich im abschliessenden Gruppenspiel gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa (30) 6:4, 6:1 durch.

Gegen Alexandrowa, die kurzfristig für die erkrankte Amerikanerin Madison Keys (30) eingesprungen war, feierte Rybakina ihren neunten Sieg in Folge. Die Weltnummer 8 aus Kasachstan hatte sich dank einem starken Saisonfinish als letzte Spielerin für das Masters qualifiziert.

Als zweite Spielerin aus der Gruppe «Serena Williams» qualifiziert sich die Siegerin der Begegnung zwischen der Amerikanerin Amanda Anisimova (24, WTA 4) und der Polin Iga Swiatek (24, WTA 2) für die Halbfinals. Diese finden am Freitag statt.