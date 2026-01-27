Tennis-Superstar Djokovic wird Freund Wawrinka vermissen

Stan Wawrinka hat bei seinen letzten Australian Open nicht nur die Fans begeistert, sondern auch die Konkurrenz. Novak Djokovic ist voll des Lobes für den Schweizer.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

An den Australian Open hat die Abschiedstour von Stan Wawrinka (40) so richtig Fahrt aufgenommen. Beim Grand-Slam-Turnier, welches er 2014 gewinnen konnte, sind ihm die Herzen der Fans nur so zugeflogen. Auch dank ihrer Unterstützung hat es der Romand bis in die dritte Runde geschafft. Dort bedeutete schliesslich die Weltnummer 9 Taylor Fritz (28) Endstation.

Ein emotionaler Moment – für Wawrinka und die Fans. Er wird sie vermissen, sie ihn umgekehrt ebenso. Das gilt auch für die Konkurrenten. Im Rahmen einer Pressekonferenz in Melbourne hat der 24-fache Grand-Slam-Champion Novak Djokovic (38) nur lobende Worte für den Schweizer übrig.

«Ich bin stolz darauf, ihn als Freund und Rivalen zu bezeichnen», meint der Serbe, der kampflos in die Viertelfinals einzieht. Sein nächster Gegner, der Tscheche Jakub Mensik (20), hat wegen einer Verletzung Forfait gegeben. Rivalen waren er und Wawrinka auf dem Court bisher 27-mal – nur sechsmal gewann der Schweizer. Wawrinka habe ihn mit seiner Ausdauer und dem Engagement für den Sport inspiriert, so Djokovic weiter.

Vermächtnis wird weiterleben

Vor allem sein Auftritt in der zweiten Runde hat ihn begeistert. «Als ich ihn fast vier Stunden kämpfen sah und wie er das Blatt gewendet hat, war das ein Beweis für seine Karriere und das, was er auf dem Platz geleistet hat.» Djokovic ist überzeugt, dass sein Vermächtnis weiterleben und viele jüngere Generationen begleiten wird, die zu ihm aufschauen werden.

Er bezeichnet Wawrinka als «grossartigen Champion auf und neben dem Platz, ein sehr sympathischer Mensch». Djokovic ist überzeugt, dass Wawrinka alles richtig gemacht hat und jeder Applaus während seiner letzten Australian Open verdient war. Für ihn ist jetzt schon klar: «Wenn er weg ist, verliert der Tennissport einen grossartigen Spieler und einen grossartigen Menschen.»

Noch ist es aber nicht so weit. Denn die letzte Saison in Wawrinkas Karriere hat schliesslich erst begonnen.