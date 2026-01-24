Von Krämpfen geplagter Sinner kämpft sich weiter

Der Titelverteidiger trotzt am bisher heissesten Tag der Hitze und seinem Gegner. In vier Sätzen bezwingt er Eliot Spizzirri und steht in den Achtelfinals der Australian Open. Auch bei den Frauen ist die Vorjahressiegerin eine Runde weiter.

Jannik Sinner trotz Mühe weiter

Titelverteidiger Jannik Sinner hat an den Australian Open der grossen Hitze getrotzt und sich ungeachtet heftiger Krämpfe in die Achtelfinals von Melbourne gekämpft. Der Weltranglisten-Zweite aus Italien ringt am bislang heissesten Tag des diesjährigen Turniers den Amerikaner Eliot Spizzirri mit 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 nieder, gerät dabei aber an seine körperlichen Grenzen.

Bei Temperaturen von bis zu 38 Grad hat Sinner grosse Probleme mit Krämpfen und kann phasenweise kaum noch laufen. «Ich weiss nicht, was ich machen soll», sagt der 24-Jährige an sein Trainerteam gerichtet. Im dritten Satz muss Sinner seinen Aufschlag zum 1:3 abgeben, ehe die Partie wegen der grossen Hitze unterbrochen wird, um das Dach über der Rod Laver Arena zu schliessen.

Unter dem geschlossenen Dach und bei laufender Klimaanlage hat der Italiener zwar immer noch körperliche Probleme, bekommt die Schwierigkeiten jetzt aber einigermassen in den Griff. Nach 3:45 Stunden verwandelt Sinner seinen zweiten Matchball. Im Achtelfinal trifft er nun auf Landsmann Luciano Darderi.

Keys ohne Satzverlust weiter

Bei den Frauen bleibt Vorjahressiegerin Madison Keys souverän. Die US-Amerikanerin erreicht die Achtelfinals ohne Satzverlust. Nach rund 75 Minuten setzt sie sich gegen Karolina Pliskova mit 6:3, 6:3 durch. Nun trifft Keys auf ihre Landsfrau Jessica Pegula, die gegen die Russin Oxana Selechmetjewa in zwei Sätzen gewinnt.