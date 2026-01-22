Bencic fliegt gegen Qualifikantin aus den Australian Open

Die Schweizerin verliert überraschend in der 2. Runde gegen die Qualifikantin Nikola Bartunkova. Bencic gewinnt zwar den zweiten Satz 6:0, kann die Niederlage aber nicht verhindern.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Das ist ein herber Dämpfer für Belinda Bencic (28, WTA 10). Die Schweizerin, die sich mit ihren Leistungen am United Cup zum Jahresbeginn zu einer der Geheimfavoritinnen für die Australian Open heraufgearbeitet hat, scheidet in der 2. Runde aus. 3:6, 6:0, 4:6 heisst es am Ende gegen die tschechische Qualifikantin Nikola Bartunkova (19, WTA 126).

Die Ostschweizerin gewinnt im ersten Satz nur 62 Prozent der Punkte nach ihrem ersten Aufschlag. Den ersten Break-Rückstand macht Bencic direkt wieder wett, nur um dann anschliessend ihr Aufschlagspiel gleich ein zweites Mal abzugeben. In Durchgang zwei ändert sich das Match drastisch. Die Olympiasiegerin von Tokio 2021 gesteht ihrer Gegnerin nur gerade elf Punkte zu und retourniert besser. Das lässt auf einen erfolgreichen dritten Satz hoffen.

Doch es kommt anders. Zweimal holt Bencic ein Break wieder auf, der dritte Aufschlagdurchbruch zum 4:5 aus Sicht der Schweizerin ist dann aber einer zu viel. Die Tschechin serviert das Match souverän nach Hause.

«Bencic war eine meiner Favoritinnen», sagt Tennis-Legende Boris Becker bei Eurosport. Nun muss die 28-Jährige jedoch bereits nach dem zweiten Spiel ihre Koffer packen