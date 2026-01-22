Stan Wawrinka steht an den Australian Open nach einem Fünfsatz-Sieg in der 3. Runde. Für Gelächter sorgt eine Szene, in der der Schweizer eine fallengelassene Bierdose aufhebt.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Dieser Mann ist unglaublich! Stan Wawrinka (40, ATP 139) setzt sich in einem ultraspannenden Fünfsatz-Match gegen den französischen Qualifikanten Arthur Géa (21, ATP 198) mit 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3) durch und steht in der 3. Runde der Australian Open. Erstmals seit den US Open 2023 übersteht der Romand zwei Runden an einem Grand-Slam-Turnier.

Spektakel. Drama. Krimi. Alles trifft auf dieses Spiel zu, das «Stan the Man» für sich entscheidet. Es ist ein Marathon – natürlich, es spielt ja auch Wawrinka. Als der Lausanner seinen ersten Matchball nach 4:32 Stunden verwertet, kennt der Jubel der Fans keine Grenzen.

0:31 Ekstase nach Matchball: Stan Wawrinka setzt sich gegen französischen Qualifikanten durch

Sie sind ein Mitgrund, warum der 40-Jährige am Schluss den viel fitteren Eindruck macht als sein 19 Jahre jüngerer Konkurrent. «Ich hatte nicht nur Spass, ihr gebt mir so viel Energie. Ich bin nicht mehr jung, ich brauche eure Energie», sagt er beim Platzinterview mit Mats Wilander (61).

Achterbahnfahrt endet mit Thriller im 5. Satz

Das Spiel ist eine Achterbahnfahrt. Nach dem verlorenen Startsatz spielt er im zweiten Durchgang stark auf und gleicht aus. Den vierten Satz gewinnt er mit einem Paradeschlag: Rückhandwinner auf die Linie.

0:25 Paradeschlag begeistert Fans: Dieser Rückhand-Kracher sichert Wawrinka den 4. Satz

Dann wirds dramatisch. Beim Stand von 4:3 im Entscheidungssatz lässt Wawrinka mehrere Breakchancen liegen. Géa, der in der ersten Runde die Weltnummer 19 Jiri Lehecka (24) ausgeschaltet hat, scheint zunehmend körperliche Probleme zu haben, immer wieder muss er sich etwas mehr Zeit nehmen, um durchzuschnaufen.

Im Champions-Tiebreak zieht Wawrinka dann davon und lässt dem Franzosen keinen Stich mehr. «Ich bin erschöpft», sagt er. «Aber ich bin überglücklich. Ich werde immer kämpfen und alles auf dem Platz lassen.» Da es sein letzter Auftritt in Melbourne ist, wolle er das Ende «so lange wie möglich rauszögern».

Wawrinka witzelt mit Fan nach Bier-Fail

Wie er sich erholen wird, wisse er noch nicht. Doch eine Idee hätte er da und wendet sich an einen Fan, der im ersten Satz für einen lustigen Zwischenfall gesorgt hat: «Du hast am Anfang ein Bier fallen lassen, daher hole ich mir nun vielleicht eines. Ich denke, ich habe mir ein Bier verdient.»

Nachdem der Zuschauer eine Bierdose auf den Platz fallen liess, hob sie Wawrinka auf, tat so, als nähme er einen Schluck und gab das Getränk zurück. Das Publikum feiert die Szene und die Lockerheit des Australian-Open-Siegers von 2014.

Weiter gehts für den Schweizer wohl in der Nacht auf Samstag oder am Samstagmorgen (Schweizer Zeit). Gegner ist der US-Amerikaner Taylor Fritz (28, ATP 9).