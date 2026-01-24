Grosse Emotionen und Abschiedsbier für Wawrinka

Der Romand scheitert in der dritten Runde der Australian Open an Taylor Fritz. Das Publikum feiert Wawrinka – und er trinkt zum Abschied ein Bier mit dem Turnierdirektor.

Stan Wawrinkas (40, ATP 139) letzter Auftritt an den Australian Open endet in der dritten Runde. Noch einmal begeistert der Lausanner das Publikum, noch einmal fliegen ihm die Herzen zu. Am Ende muss er sich Taylor Fritz (28, ATP 9) trotzdem in vier Sätzen 6:7, 6:2, 4:6, 4:6 geschlagen geben.

Die Partie startet ausgeglichen. Beide bringen ihre ersten Aufschlagspiele souverän durch. Bis Wawrinka beim Stand von 3:3 etwas Oberhand bekommt. Er zwingt Fritz zu längeren Ballwechseln – und erspielt sich die ersten beiden Breakchancen. Nutzen kann sie der Romand nicht. Da es danach auf beiden Seiten keine mehr gibt, wird der erste Durchgang im Tiebreak entschieden. Auch das ist eine knappe Angelegenheit – Fritz holt es mit 7:5.

Was dann folgt, ist eine Demonstration von Wawrinka. Er startet furios in den zweiten Satz, schafft das erste Break und zieht auf 3:0 davon. Einen Vorsprung, den er sich nicht mehr nehmen lässt. Mit einem zweiten Break macht er den Sack zu. Und das Publikum tobt.

Fritz reicht zweimal ein Break

Den deutlichen Satzverlust steckt Fritz mühelos weg, lässt sich nicht erneut derart überrollen. Die Partie wird wieder ausgeglichener. Die Sympathien des Publikums aber bleiben einseitig verteilt. Es feiert die Punktgewinne des Schweizers viel lauter und euphorischer, feuert ihn an und versucht ihn zu pushen. Die beiden liefern sich teils spektakuläre Ballwechsel. Bis es beim Stand von 3:3 zu Gunsten des Amerikaners kippt. Er geht erstmals mit Break in Führung. Wawrinka bekommt genau eine Chance, dieses zurückzuholen – zwischen den Satzbällen Nummer 3 und 4 von Fritz. Es gelingt nicht, der Durchgang geht mit dem fünften Satzball an den Amerikaner.

Und Wawrinka? Der steht nicht nur mit dem Rücken zur Wand, sondern verschwindet auch in der Kabine – wegen eines medizinischen Timeouts. Wieso er dieses zieht, ist nicht klar. Als er zurückkommt, ist zumindest kein körperliches Problem zu sehen. Kurz darauf gerät Wawrinka aber noch mehr in Rücklage. Er kassiert das Break zum 1:2. Das Publikum ist weiter da, feuert ihn was das Zeug hält an. Etwas, das der Romand braucht. «Ich bin nicht mehr jung, ich brauche eure Energie», sagte er nach dem Sieg in der zweiten Runde.

Er dankt es mit weiteren sehenswerten Punkten. Doch an der Niederlage kann er nichts mehr ändern. Nach 2:45 Stunden verwertet Fritz seinen ersten Matchball. Und besiegelt damit Stan Wawrinkas Abschied von den Australian Open. Dieser wird vom Publikum trotz Niederlage fast mehr gefeiert als Fritz. Ein Gänsehautmoment für Wawrinka. Er zeigt dem Publikum mit den Händen ein Herz, saugt die Emotionen mit Tränen in den Augen in sich auf. Das Turnier, das er 2014 gewonnen hat, wird ihm besonders in Erinnerung bleiben.

Ein Bier mit dem Turnierdirektor

«Er war heute besser, keine Frage», sagt Wawrinka im Platzinterview, zu dem er nach Fritz gebeten wird. «Die Atmosphäre war unglaublich, vielen Dank.» Die Organisatoren verabschieden den Romand mit einem Video, das auf seine Reise in Australien zurückblickt. Das Publikum feiert ihn mit stehenden Ovationen und Turnierdirektor Craig Tiley überreicht ihm ein Präsent.

Bei ihm bedankt sich Wawrinka für die Einladung per Wildcard. «Ich bin traurig, dass es vorbei ist, aber es war eine wunderbare Reise.» Und sorgt danach für einen Lacher. In Anspielung auf die zweite Runde, als einem Fan ein Bier auf den Platz fiel, meint Wawrinka, er wolle nun gerne mit dem Turnierdirektor eines trinken. Als dieser zustimmt, rennt er zu seiner Bank – und holt unter Lachen des Publikums zwei Bierdosen aus der Kühlbox. Die beiden stossen an, ehe es für Wawrinka noch eine Ehrenrunde gibt. Und er ein letztes Mal den australischen Applaus geniessen kann.