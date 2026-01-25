20 Tiebreaks hat die Weltnummer 1 nun in Serie gewonnen und zieht in die Viertelfinals ein. Dort steht auch Carlos Alcaraz, der in Australien ebenfalls noch keinen Satz abgegeben hat.

Alcaraz weiter ohne Satzverlust

Carlos Alcaraz ist im Achtelfinal der Australian Open souverän geblieben. Die Weltnummer 1 setzt sich gegen den US-Amerikaner Tommy Paul mit 7:6 (8:6), 6:4, 7:5. Damit ist der 22-Jährige in Melbourne weiter ohne Satzverlust. Alcaraz, der die Australian Open als einziges Grand-Slam-Turnier noch nicht gewonnen hat, setzt sich in 2:44 Stunden durch.

Auch von einem Zwischenfall auf der Tribüne lässt sich der Spanier nicht aus der Ruhe bringen. Im Tiebreak des Startsatzes muss die Partie wegen eines medizinischen Notfalls für rund 15 Minuten unterbrochen werden. Bevor das Spiel wieder aufgenommen wird, ist zu sehen, wie eine ältere Frau geschwächt, aber in stabilem Zustand aus dem Stadion geführt wird.

Sabalenka stellt Rekord auf

Aryna Sabalenka, setzt sich in ihrem Achtelfinal gegen die Kanadierin Victoria Mboko durch. Die Weltranglistenerste gewinnt 6:1, 7:6 (7:1) und steht damit ohne Satzverlust als Viertelfinalistin fest.

Gegen die 19-Jährige Mboko hat Sabalenka erst gegen Ende des ersten Satzes leicht Mühe – die Belarussin muss ins Tiebreak und kann erst ihren fünften Matchball verwerten. Es ist gleichzeitig das 20. Tiebreak in Serie, das Sabalenka an einem Grand-Slam-Turnier für sich entscheidet. Damit stellt sie einen neuen Rekord auf. Diesen hielt bisher Novak Djokovic. Auf der Plattform X reagiert der Serbe darauf, er schreibt: «Ich bin gerade verärgert.» Wie ernst er das meint, bleibt offen.

In den Viertelfinals trifft Sabalenka nun auf die US-Amerikanerin Iva Jovic. Die 18-Jährige gewinnt in ihrem Achtelfinal mit 6:0, 6:1 gegen die Kasachin Julia Putinzewa.