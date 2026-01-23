DE
Tennis-Ass neu aufgestellt
Stricker holt Ex-Profi als Trainer an Bord

Dominic Stricker orientiert sich nach der Zwangspause, die er aufgrund einer Knieverletzung einlegen musste, neu. Ein bekanntes Tennis-Gesicht zählt nun zu seinem Team.
Publiziert: vor 43 Minuten
Dominic Stricker will im neuen Jahr wieder angreifen.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
Marco PescioReporter Sport

Dominic Stricker (23) steht nach seinem im Oktober erlittenen Innenbandriss im rechten Knie vor dem Comeback. Der Berner will laut seinem Management «schrittweise» ins Wettkampfgeschehen zurückkehren. Nächste Woche wird er beim ITF-M25-Turnier in Nussloch (De) aufspielen, danach steht er im Aufgebot des Schweizer Davis-Cup-Teams, das Anfang Februar auf Tunesien trifft.

Während der Verletzungspause hat sich in seinem Umfeld einiges getan: Neu an seiner Seite ist Ex-Profi Henri Laaksonen (33), der einst die Weltnummer 84 war, 2024 den Rücktritt gegeben hat und nun als Strickers Coach amtet. Die beiden haben eine «mehrmonatige Testphase» der Zusammenarbeit vereinbart.

Das Duo will gemeinsam an der «Konstanz» von Stricker arbeiten. Zunächst soll der US-Open-Achtelfinalist von 2023 auf Challenger-Ebene Punkte sammeln und sich so wieder in jenen Bereich vorarbeiten, der ihm einen Start in den Qualifikationen für die Grand Slams erlaubt. Aktuell belegt Stricker Position 361 in der Weltrangliste. Nebst Laaksonen ist neu auch Fabian Seiler als Fitness-Coach an Bord.

