Alcaraz bodigt starken Hanfmann

Einen Satz lang wird Carlos Alcaraz vom Deutschen Yannick Hanfmann, einst Finalist in Gstaad, in arge Bedrängnis gebracht. Der 34-jährige Hanfmann aus Karlsruhe führt im ersten Satz mit einem Break; beim Stand von 5:4 fehlen ihm bloss noch zwei Punkte zum Satzgewinn. Nach 78 Minuten holt sich aber Alcaraz im Tiebreak den ersten Satz, und nach zwei Stunden und 44 Minuten stand sein 7:6 (7:4), 6:3, 6:2-Sieg fest.

Sabalenka souverän

Aryna Sabalenka, die Nummer 1 bei den Frauen, bleibt beim 6:3, 6:1-Erfolg über Bai Zhuoxuan (CHN) ungefährdet, obwohl die Qualifikantin im ersten Satz drei Games in Folge holen kann (vom 0:5 zum 3:5). Sabalenka hat damit an den Australian Open 45 ihrer letzten 50 Sätze gewonnen. Einzig Steffi Graf, Martina Hingis, Monica Seles und Serena Williams waren am «Happy Slam» in Melbourne ähnlich dominant. «Irgendwie tönt es surreal, mit diesen Grössen zusammen erwähnt zu werden», so Sabalenka. «Ich hätte nie damit gerechnet, in ihre Liga aufzusteigen. Und mir ist klar, dass Graf, Hingis, Seles und Serena alle noch viel mehr als ich gewonnen haben.»