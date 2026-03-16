Verletzung zwingt Djokovic zu Miami-Absage

Novak Djokovic muss seinen Start beim ATP-Masters in Miami wegen einer Verletzung absagen. Der Serbe hatte bereits in Indian Wells mit Schmerzen gekämpft und ist im Achtelfinal ausgeschieden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Novak Djokovic sagt Teilnahme am ATP-Masters in Miami wegen Verletzung ab

Armverletzung beeinträchtigt seinen Aufschlag, Schmerzen gegen Draper

In Miami war Djokovic bisher sechsmaliger Sieger, 2025 war er Finalist War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Novak Djokovic (38) wird nicht am ATP-Masters in Miami teilnehmen. Wie die Veranstalter bekanntgeben, hat der Serbe seine Teilnahme wegen einer Verletzung an der rechten Schulter abgesagt.

Am Donnerstag war Djokovic in Indian Wells im Achtelfinal gegen Jack Draper (24) in drei Sätzen ausgeschieden (6:4, 4:6, 6:7). Das Duell gegen den Briten bestritt der Weltranglistendritte mit einer Kompressionsmanschette am rechten Arm.

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Wegen Schmerzen beim Aufschlag beeinträchtigt

Nach der Partie erklärte Djokovic gegenüber dem Tennis Channel, dass er gegen die Weltnummer 14 mit Schmerzen zu kämpfen hatte und eine Unterarmverletzung seinen Aufschlag zeitweise beeinträchtigte. «Wenn ich fünf oder sechs Minuten lang nicht aufschlage, dann sind die ersten paar Aufschläge eines Spiels etwas schmerzhaft», sagte der 24-fache Grand-Slam-Sieger.

Das Turnier in Miami gewann Djokovic bisher sechsmal, im Vorjahr erreichte der serbische Tennisspieler den Final, wo er sich überraschend dem Tschechen Jakub Mensik geschlagen geben musste. Nun folgt der Startverzicht aufgrund der Verletzung. Wie lange Djokovic insgesamt ausfallen wird, ist noch nicht bekannt.