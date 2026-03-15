Sabalenka gewinnt erstmals den Titel in Indian Wells

Die belarussische Tennisspielerin Aryna Sabalenka setzt sich im Final in Indian Wells gegen Jelena Rybakina durch. Die Partie in der kalifornischen Wüste fand bei 30 Grad Mittagshitze statt.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Sechs Wochen nach der Finalniederlage an den Australian Open gegen Jelena Rybakina (26) gelingt Aryna Sabalenka (27) in Indian Wells die Revanche. Die Belarussin setzt sich im packenden Endspiel des 1000er-Events mit 3:6, 6:3, 7:6 (8:6) gegen die Kasachin durch und feiert somit ihren 23. Titel auf der WTA-Tour. Sabalenka baut dabei ihren Vorsprung an der Weltranglistenspitze aus, während Rybakina auf den zweiten Rang vorrückt.

Bereits 2023 standen sich die beiden im Final in Indian Wells gegenüber. Damals mit dem besseren Ende für Rybakina. Am Sonntagabend feiert Sabalenka den Titel in der kalifornischen Wüste. Nach ihrem Erfolg in Brisbane folgt jetzt der zweite Turniersieg in diesem Jahr für die 27-Jährige.

Packendes Duell bei 30 Grad

«Danke Gott, dass ich diese Trophäe habe», sagt Sabalenka nach der Partie: «Danke an alle, die dieses Turnier möglich machen. Es ist wirklich das Tennis-Paradies.»

Der erste Satz geht bei 30 Grad Mittagshitze zunächst an Rybakina. Sabalenka kommt aber besser in die Partie und entscheidet den zweiten Satz für sich. Im dritten schlägt die Belarussin, beim Stand von 5:4, zum Matchball auf, muss aber den Umweg über das Tiebreak nehmen und gewinnt dieses letztlich 8:6.