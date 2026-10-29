Jil Teichmann zieht in Guangzhou in den Viertelfinal ein. Sie gewinnt gegen die Türkin Zeynep Sonmez.

Darum gehts Jil Teichmann erreicht in Guangzhou den Viertelfinal

Sie schlägt Zeynep Sönmez nach Satzverlust 4:6, 6:3, 6:1

Am Freitagmorgen wartet Kaitlin Quevedo

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Nach dem Sieg im Sechzehntelfinal gegen Landsfrau Simona Waltert (25, WTA 128) stand Jil Teichmann (29, WTA 168) am Mittwoch gemeinsam mit ihr auf dem Court. Das Doppel verloren die beiden Schweizerinnen gegen Fanny Stollar (27, WTA 43) und Wu Fang-hsien (27, WTA 47) jedoch.

Im Einzel gab es für Teichmann am Donnerstag in China aber wieder Grund zum Jubeln: Die Bielerin drehte die Partie gegen Zeynep Sönmez und siegte mit 4:6, 6:3, 6:1.

Im Achtelfinal wird Teichmann von der Türkin, die im Ranking über 100 Ränge besser klassiert ist, gefordert. Gleich dreimal muss die Seeländerin im Startsatz ihren Aufschlag abgeben. Doch die Reaktion folgt prompt: Satz zwei sichert sich Teichmann mit 6:3, ehe sie im Entscheidungssatz dominiert und Sönmez mit 6:1 abfertigt. In den letzten beiden Durchgängen muss die Schweizerin insgesamt nur noch ein einziges Break hinnehmen.

Im Viertelfinal wartet nun die Spanierin Kaitlin Quevedo (20, WTA 86). Die Partie beim WTA-Turnier in Guangzhou ist für Freitagmorgen Schweizer Zeit angesetzt.