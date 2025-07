Juan Manuel Cerundolo gewinnt das Duell gegen Ignacio Buse und steht in Gstaad im Final. Dort trifft er entweder auf den Kasachen Alexander Bublik oder den Franzosen Arthur Cazaux.

Cerundolo zieht in Gstaad in den Final ein

1/2 Juan Manuel Cerundolo freut sich über den Finaleinzug in Gstaad. Foto: PETER SCHNEIDER

Bei seiner zweiten Teilnahme am ATP-250-Turnier in Gstaad zieht Juan Manuel Cerundolo in den Final. Der Argentinier gewinnt gegen den peruanischen Qualifikanten Ignacio Buse 6:3, 6:3.

Bei windigen Verhältnissen stellt Cerundolo (ATP 109) den Halbfinalsieg gegen Buse (ATP 167) nach 82 Minuten sicher. Seinen bisher einzigen Triumph auf der ATP-Tour hatte der 23-Jährige vor vier Jahren in Cordoba ebenfalls auf Sand gefeiert.

Im Final trifft Cerundolo, der in Gstaad nacheinander Jan-Lennard Struff, David Goffin und den topgesetzten Casper Ruud bezwungen hat, auf den Kasachen Alexander Bublik oder den Franzosen Arthur Cazaux.