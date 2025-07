Teichmann ringt Landsfrau Waltert im Viertelfinal nieder

Fast drei Stunden dauert das Schweizer Duell im Viertelfinal des WTA-Turniers in Iasi. Am Ende setzt sich Jil Teichmann durch.

1/2 Jil Teichmann steht im Halbfinal. Foto: Sven Thomann

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Schweizer Duell beim WTA-Turnier im rumänischen Iasi wird zu einem Dreisatz-Krimi. Am Ende setzt sich Jil Teichmann (WTA 102) mit 5:7, 6:1, 7:5 gegen Simona Waltert (WTA 127) durch. Die 28-jährige Bielerin wird mit diesem Resultat in die Top 100 der Weltrangliste zurückkehren.

Den Sieg über Waltert muss sich Teichmann erdauern. Nach mehr als einer Stunde verliert sie den ersten Satz. Danach zeigt sie im zweiten Durchgang eine starke Reaktion, ehe sie im Entscheidungssatz mit einem Break 3:4 ins Hintertreffen gerät. Nach 2:51 Stunden kann Teichmann ihren dritten Matchball verwerten.

In den Halbfinals trifft die als Nummer 6 gesetzte Jil Teichmann am Samstag entweder auf die Argentinierin Maria Lourdes Carle (WTA 124) oder auf die 35-jährige rumänische Lokalmatadorin Sorana Cirstea (WTA 166).

Rückkehr in die Top 100

Im Sommer 2019 feierte Jil Teichmann ihre ersten beiden Turniersiege. Als Qualifikantin triumphierte sie in Prag (Tsch) und später auch in Palermo (It). Sie erreichte sogar beim WTA-1000-Turnier von Cincinnati (USA) den Final (2021) und stiess vor drei Jahren im Ranking auf Position 21 vor.

Danach blieb es indessen lange still um Teichmann. Sie fiel in der Weltrangliste aus den Top 100 (Juni 2023), ja sogar aus den Top 200 (Frühling 2024). Seit ihrem Absturz auf Platz 230 geht es mit Teichmann aber wieder aufwärts. Im Februar gewann sie in Mumbai ein WTA-125-Turnier. Mit der Halbfinalqualifikation in Iasi wird Teichmann unter die Top 100 zurückkehren. Gewinnt sie das Turnier, winkt sogar wieder Platz 70.