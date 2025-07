Tennisstar Ons Jabeur kündigt eine Auszeit auf unbestimmte Zeit an. Die dreimalige Grand-Slam-Finalistin fühlt sich auf dem Platz nicht mehr wohl und kämpft mit Verletzungen und anderen Herausforderungen.

Ons Jabeur bei ihrem letzten Spiel Ende Juni in Wimbledon. Foto: Kin Cheung

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die dreimalige Grand-Slam-Finalistin Ons Jabeur (30) nimmt auf unbestimmte Zeit eine Auszeit vom Tennis. «In den letzten zwei Jahren bin ich an meine Grenzen gestossen, habe mit Verletzungen gekämpft und mich vielen anderen Herausforderungen gestellt. Aber tief im Inneren habe ich mich auf dem Platz schon länger nicht mehr richtig wohl gefühlt», begründete Ons Jabeur in den sozialen Netzwerken ihren Entscheid.

Wie lange ihre Pause dauern soll und ob sie überhaupt jemals wieder Tennisspielen wird, liess die 30-jährige Tunesierin offen. Zuletzt hatte sie offenbart, dass sie aufgrund der zahlreichen Hasskommentare im Netz schon einmal an ein Karriereende gedacht habe.

Drei Mal in einem Grand-Slam-Final

Jabeurs grösste Erfolge liegen schon ein paar Jahre zurück. 2022 und 2023 erreichte sie in Wimbledon den Final, 2022 stand sie am US Open im Endspiel.

Mittlerweile ist die frühere Weltranglistenzweite auf Position 71 zurückgefallen. Ihr letztes Spiel bestritt Jabeur Ende Juni in Wimbledon, wo sie in der 1. Runde aufgeben musste.