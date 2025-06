Es ist ein Rekord für die Ewigkeit. Aufgestellt 2010 in Wimbledon auf Platz Nummer 18 in einem Spiel der ersten Runde. 11 Stunden und 5 Minuten verteilt auf drei Tage dauert das Duell zwischen John Isner (USA) und Nicolas Mahut (Fr). 70:68 gewinnt Isner den 5. Satz. Je über 100 Asse schlagen die beiden, die sich vor dem Turnier gar nicht kannten und heute Freunde sind. Unglaublich: Das Los führt die beiden ein Jahr später in Wimbledon wieder zusammen. Wieder in Runde 1. Wieder gewinnt Isner. In 2 Stunden und 3 Minuten.

Foto: keystone-sda.ch

Henry Leconte

Der Franzose galt als «Tenniskünstler mit Charme und Spielwitz». Am Ende blieb Henry Leconte einer der besten Spieler, die nie ein Grand-Slam-Turnier gewinnen konnten. In Wimbledon wurde er 1986 erst im Halbfinal vom späteren Sieger Boris Becker geschlagen. Leconte wird am Freitag 62 Jahre alt.

Foto: IMAGO/Bridgeman Images

Wimbledon – am meisten Siege im Männer-Einzel

1 Roger Federer (43): 105 Siege – 14 Niederlagen

22 Teilnahmen

Federer ist mit acht Trophäen der Rekord-Sieger im Einzel in Wimbledon. Vier weitere Male stand er in London im Final. Eigentlich logisch, dass er im Einzel bei seinen total 22 Teilnahmen auch am meisten Spiele gewinnen konnte.

2 Novak Djokovic (38): 97 Siege – 12 Niederlagen

19 Teilnahmen

Es wird sein Jubiläumsturnier, Djokovic schlägt ab Montag zum 20. Mal in Wimbledon auf. Auch wenn er Wimbledon in diesem Jahr gewinnt, würde Joker «erst» 104 Siege erreichen. Aber bei den Titeln würde er Federer einholen.

3 Jimmy Connors (72): 84 Siege – 18 Niederlagen

20 Teilnahmen

In der Kategorie Teilnahmen in Wimbledon kann «Jimbo» mit Federer und Djokovic mithalten. Bei den Titeln hinkt er ihnen mit zwei deutlich hinterher. Letztmals an der Church Road spielte er 1992, verlor aber schon in der 1. Runde.

4 Boris Becker (57): 71 Siege – 12 Niederlagen

15 Teilnahmen

Ein Ranking des Rasenklassikers ohne Boris Becker – beinahe undenkbar. Erst 17 Jahre alt war er 1985, als er seinen ersten von drei Wimbledon-Titel feierte. Er verzückte ganz Deutschland, löste einen regelrechten Tennis-Boom aus.

5 Arthur Gore (1868 bis 1928): 64 Siege – 30 Niederlagen

33 Teilnahmen

Keiner hat im Einzel mehr Teilnahmen als Arthur Gore. Seinen 3. Titel holt der Engländer 1909 mit 41 Jahren und 182 Tagen – auch ein Wimbledon-Rekord. Allerdings ist diese Leistung ein wenig eine Mogelpackung, muss er doch nur zu einem einzigen Spiel antreten. Denn bis 1922 sind in Wimbledon die Titelverteidiger fürs Endspiel immer gesetzt!

3,3 Millionen Franken

Preisgeld kassieren die Siegerin und der Sieger im Einzel bei der 138. Ausgabe von Wimbledon. Zum Vergleich: Das höchstmögliche Preisgeld, welches das Siegerteam an der Fussball-EM der Frauen 2025 erkämpfen kann, beträgt rund 4,8 Millionen Franken. Vorausgesetzt, es gewinnt seine drei Gruppenspiele.

Foto: foto-net / Paul Zimmer