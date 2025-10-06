DE
Bencic einzige Schweizerin im Osten Chinas
Wuhan Open lockt mit 1000 Punkten und 600 Mal mehr Preisgeld

Beim 1000er-Turnier Wuhan Open gibts nicht nur jede Menge Punkte, sondern auch ein ordentliches Preisgeld zu holen. Im Vergleich zu den US Open fliesst zwar deutlich weniger Geld, dennoch wartet auf die Siegerin eine schöne Summe.
Publiziert: 14:46 Uhr
Belinda Bencic geht diese Woche beim WTA 1000er-Turnier Wuhan Open an den Start.
Foto: VCG via Getty Images
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Ab dem Halbfinal wirds sechsstellig

Am 1. November starten die diesjährigen WTA-Finals in Riad, bei dem die besten acht Tennisspielerinnen der laufenden Saison antreten. Noch sind nicht alle Plätze vergeben, weswegen die Top-Shots des Frauentennis an diversen Turnieren in Asien um Punkte kämpfen. Eines davon ist das Wuhan Open, das letzte 1000er-Turnier des Jahres. Ein Turniersieg wird nicht nur mit 1000 Punkten vergütet, sondern auch mit einem hübschen Preisgeld.

ErgebnisPunktePreisgeld in $Preisgeld in CHF (gerundet)
Siegerin1000596'000476'000
Finalistin650351'003280'000
Halbfinalistin390180'100144'000
Viertelfinalistin21583'25066'500
Achtelfinalistin12041'50033'000
Runde der letzten 326523'45018'700
Runde der letzten 641016'86013'500
Nicht nur sportlich weniger als ein Grand Slam

Mit dem letzten Grand Slam des Jahres, den US Open, kann das Turnier in Wuhan nicht annähernd mithalten. Unglaubliche 90 Millionen US-Dollar wurden am Turnier für alle Wettbewerbe beider Geschlechter ausgeschüttet, alleine der Sieg wurde mit fünf Millionen vergoldet.

TurnierPreisgeld für Turniersieg in $PunkteUnterlage
WTA 1000 Wuhan596'0001000Hartplatz
US Open5'000'0002000Hartplatz

Dennoch lassen sich die knapp 600'000 US-Dollar für die künftige Wuhan-Turniersiegerin sehen. Insgesamt beträgt das Preisgeld in diesem Jahr 3'654'963 Millionen USD, das sind rund 400'000 mehr als noch im Vorjahr. Der Scheck für die Siegerin wurde um 70'000 US-Dollar erhöht.

