Wuhan Open lockt mit 1000 Punkten und 600 Mal mehr Preisgeld

Beim 1000er-Turnier Wuhan Open gibts nicht nur jede Menge Punkte, sondern auch ein ordentliches Preisgeld zu holen. Im Vergleich zu den US Open fliesst zwar deutlich weniger Geld, dennoch wartet auf die Siegerin eine schöne Summe.

1/4 Belinda Bencic geht diese Woche beim WTA 1000er-Turnier Wuhan Open an den Start. Foto: VCG via Getty Images

Ab dem Halbfinal wirds sechsstellig

Am 1. November starten die diesjährigen WTA-Finals in Riad, bei dem die besten acht Tennisspielerinnen der laufenden Saison antreten. Noch sind nicht alle Plätze vergeben, weswegen die Top-Shots des Frauentennis an diversen Turnieren in Asien um Punkte kämpfen. Eines davon ist das Wuhan Open, das letzte 1000er-Turnier des Jahres. Ein Turniersieg wird nicht nur mit 1000 Punkten vergütet, sondern auch mit einem hübschen Preisgeld.

Ergebnis Punkte Preisgeld in $ Preisgeld in CHF (gerundet) Siegerin 1000 596'000 476'000 Finalistin 650 351'003 280'000 Halbfinalistin 390 180'100 144'000 Viertelfinalistin 215 83'250 66'500 Achtelfinalistin 120 41'500 33'000 Runde der letzten 32 65 23'450 18'700 Runde der letzten 64 10 16'860 13'500

Nicht nur sportlich weniger als ein Grand Slam

Mit dem letzten Grand Slam des Jahres, den US Open, kann das Turnier in Wuhan nicht annähernd mithalten. Unglaubliche 90 Millionen US-Dollar wurden am Turnier für alle Wettbewerbe beider Geschlechter ausgeschüttet, alleine der Sieg wurde mit fünf Millionen vergoldet.

Turnier Preisgeld für Turniersieg in $ Punkte Unterlage WTA 1000 Wuhan 596'000 1000 Hartplatz US Open 5'000'000 2000 Hartplatz

Dennoch lassen sich die knapp 600'000 US-Dollar für die künftige Wuhan-Turniersiegerin sehen. Insgesamt beträgt das Preisgeld in diesem Jahr 3'654'963 Millionen USD, das sind rund 400'000 mehr als noch im Vorjahr. Der Scheck für die Siegerin wurde um 70'000 US-Dollar erhöht.