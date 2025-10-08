Tennisspielerin Rebeka Masarova (WTA 117) meldet, dass sie am Ellenbogen operiert werden musste, nachdem sie längere Zeit mit Beschwerden gekämpft hatte.

1/4 Rebeka Masarova offenbart ihre Ellenbogenverletzung. Foto: Getty Images

Darum gehts Rebeka Masarova meldet sich aus dem Spital mit eingegipstem Arm

Sie kämpfte seit längerem mit Ellenbogen-Beschwerden und entschied sich für Operation

Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

Rebeka Masarova (26, WTA 117) meldet sich über Instagram zu Wort: Die Basler Tennisspielerin postet ein Bild von sich im Spital mit eingegipstem Arm.

Sie schreibt, dass sie bereits seit einer Weile mit Beschwerden am Ellenbogen zu kämpfen hat und nicht mit 100 Prozent trainieren und spielen konnte. Nun entschied sie sich, einen Eingriff über sich ergehen zu lassen.

Masarova zeigt sich aber optimistisch: «Jetzt heisst es erholen und nach vorne schauen. Ich bin bald wieder da». Sie dankt zudem dem medizinischen Personal, das sich «bestens um mich gekümmert» hat.

Noch am 30. September spielte Rebeka Masarova noch beim WTA-125-Turnier in Suzhou gegen Viktorija Golubic (32), die später den Event gewinnen konnte. Masarova verlor das Schweizer Duell 2:6, 3:6.