Vom 5.–12. April findet in Monte-Carlo das dritte Masters der laufenden Saison statt. Wo Spieler wie Alcaraz, Sinner und Zverev auf der Teilnehmerliste auftauchen, ist das grosse Geld nie weit entfernt. Dieses Jahr schüttet das Turnier weit über 6 Millionen Franken aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Monte-Carlo Masters startet am 5. April mit Top-Besetzung

2026 beträgt das Preisgeld knapp 6,8 Millionen Euro

Sieger erhält 897'000 CHF, 27'000 CHF mehr als 2025 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die Tenniselite der Männer ist zurück in Europa. Nach dem Sunshine Swing, bestehend aus den beiden Masters Indian Wells und Miami Open, steht ab dem 5. April in Monte-Carlo gleich das nächste 1000er-Turnier im Kalender. Wie üblich bei Turnieren dieser Stufe ist das Teilnehmerfeld äusserst stark besetzt. Aus den aktuellen Top 10 fehlen bloss Djokovic (ATP 4), Taylor Fritz (ATP 8) und Ben Shelton (ATP 9).

Runde Punkte Preisgeld in EUR (gerundet) Preisgeld in CHF (gerundet) Sieger 1000 974'000 897'000 Final 650 532'000 490'000 Halbfinal 400 291'000 268'000 Viertelfinal 200 159'000 146'000 3. Runde 100 85'000 78'000 2. Runde 50 46'000 42'000 1. Runde 10 25'000 23'000

Beachtliche Preisgelderhöhung bei einem der Lieblingsturniere von Nadal

Insgesamt gibts dieses Jahr 6,8 Millionen Euro zu gewinnen, was im Vergleich zur letztjährigen Ausgabe einem Plus von rund 660'000 Euro entspricht. Dabei wird auf allen Stufen mehr Geld verteilt, die grösste Erhöhung gibts für den künftigen Sieger. Seine Prämie lag 2025 noch bei 947'000 Euro, also 27'000 weniger als in diesem Jahr, in dem das Turnier sein 120-jähriges Bestehen feiert.

Viel Geld in Monte Carlo hat einst Rafael Nadal verdient. Nicht weniger als elfmal reckte der Spanier die Trophäe zwischen 2005 und 2018 in die Höhe. An seinen Premierensieg vor 21 Jahren hängte er sieben Titel en suite an – und feierte 2016, 2017 und 2018 nochmals eine Serie.

Auch die Schweizer Fahne taucht auf der Liste der Gewinner auf. 2014 triumphierte Stan Wawrinka in Monte Carlo ausgerechnet gegen Roger Federer und verhinderte damit den Premierensieg seines Landsmannes. Der Basler sollte den Titel auch danach nie gewinnen, womit Stan bis heute der einzige Schweizer Monte-Carlo-Sieger ist.