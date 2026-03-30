Jannik Sinner tut es Aryna Sabalenka gleich: Der Italiener gewinnt auch das ATP-1000-Turnier von Miami und holt sich damit das prestigeträchtige «Sunshine Double». Seit Roger Federer vor neun Jahren ist dies keinem Mann mehr gelungen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Jannik Sinner reist reich bestückt aus den USA heim: Der Italiener gewinnt nach Indian Wells auch das ATP-1000-Turnier von Miami. Dabei lässt er sich im Final am Sonntagabend weder von Gegner Jiri Lehecka (Tsch/ATP 22) noch vom Regen stoppen: Nach verspätetem Spielbeginn und einer langen Pause zu Beginn des zweiten Satzes setzt er sich schliesslich mit 6:4 und 6:4 durch.

Dabei reichen dem 24-Jährigen zwei Breaks zum Sieg. Während er seinem Gegner gleich zu Beginn der Partie den Aufschlag erstmals abnimmt, erfolgt der Service-Durchbruch im zweiten Durchgang spät: Das Break zum 5:4 ist die Vorentscheidung – wenige Minuten später tütet Sinner den Sieg ein.

Damit holt sich die aktuelle Weltnummer 2 wie Aryna Sabalenka am Vortag bei den Frauen das prestigeträchtige «Sunshine Double» aus Indian Wells und Miami im gleichen Jahr. Auf Männerseite gelingt ihm dieses Kunststück als erster Spieler seit Roger Federer vor neun Jahren. Etwas hat er dem Schweizer aber voraus: Auf dem Weg zum Doppelsieg gibt Sinner in zwölf Spielen keinen einzigen Satz ab. Damit rückt er in der Weltrangliste auch wieder deutlich näher an Spitzenreiter Carlos Alcaraz (Out in der 3. Miami-Runde) heran.

Grund zur Freude hat auch der unterlegene Lehecka: Der Tscheche macht dank seiner ersten Final-Teilnahme an einem ATP-1000-Turnier im ATP-Ranking acht Plätze gut und ist seit Montag auf Rang 14 klassiert.