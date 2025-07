In Wimbledon ist die nächste Top-10-Spielerin ausgeschieden. Mit Jessica Pegula erwischts die Nummer 3 des Turniers.

Nummer 3 scheitert in der Wimbledon-Startrunde

1/4 Für Jessica Pegula ist Wimbledon schon wieder vorbei. Foto: AFP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Am vergangenen Samstag sicherte sich Jessica Pegula mit einem überzeugenden Auftritt im Final gegen Iga Swiatek den Turniersieg in Bad Homburg. Auf die geglückte Rasen-Hauptprobe folgt in Wimbledon jedoch die Ernüchterung.

Die an Nummer 3 gesetzte Amerikanerin verliert gegen die Italienerin Elisabetta Cocciaretto (WTA 116) 2:6, 3:6. Damit ist das Grand-Slam-Turnier für die letztjährige US-Open-Finalistin nach gut einer Stunde bereits wieder zu Ende. Cocciaretto dagegen revanchiert sich für die Niederlage im einzigen vorherigen Aufeinandertreffen der beiden Spielerinnen: 2023 in der 3. Runde von Wimbledon hatte sich Pegula noch in zwei Sätzen durchgesetzt.

Damit geht das Ausscheiden der Top-Athleten weiter. Am Montag hatte es unter anderem schon Daniil Medwedew (ATP 9), Holger Rune (ATP 8) und Paula Badosa (WTA 9) erwischt. Zudem musste Stefanos Tsitsipas (ATP 24) nach zwei verlorenen Sätzen aufgeben.