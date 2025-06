Für Viktorija Golubic ist das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon nach der ersten Runde bereits wieder vorbei. Die Zürcherin verliert gegen die US-Amerikanerin Ann Li in drei Sätzen.

Auch Golubic scheitert in Wimbledon bereits in Runde 1

1/8 Für Viktorija Golubic ist das diesjährige Wimbledon-Turnier nach der 1. Runde bereits wieder vorbei. Foto: Sven Thomann

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nach Leandro Riedi verliert auch Viktorija Golubic in der 1. Runde des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon. An dem Ort, an dem die 32-jährige Zürcherin vor vier Jahren mit der Qualifikation für den Viertelfinal ihr bestes Grand-Slam-Resultat erreichte, bleibt Golubic gegen die Amerikanerin Ann Li (WTA 65) mit 3:6, 6:4, 1:6 relativ chancenlos.

Li diktiert das Geschehen fast nach Belieben und bestimmt die Punkte. Sie schlägt gut auf, erzeugt enorm viel Druck, begeht aber auch viele Fehler. Am Ende reicht die Balance aber gegen eine Golubic, die etwas zu passiv agiert und nie ihren Rhythmus findet.

Die Schweizerin startet zwar gut und geht schnell 2:0 in Führung. Danach übernimmt Li aber resolut das Zepter und lässt sich auch durch den Verlust des zweiten Satzes nicht aus dem Konzept bringen. Im dritten Durchgang dominiert die ehemalige Juniorenfinalistin in Wimbledon wieder deutlich.