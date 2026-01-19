Schöner Erfolg für Stan Wawrinka! Der Schweizer setzt sich in der ersten Runde der Australian Open mit 5:7, 6:3, 6:4 und 7:6 (7:4) gegen den Serben Laslo Djere durch.

Stan Wawrinka (40) bittet zu einer weiteren Show in Melbourne! Der Waadtländer steht bei seinen 20. und letzten Australian Open erstmals seit fünf Jahren in der zweiten Runde. Zum Auftakt setzt er sich gegen den Serben Laslo Djere (ATP 92) in vier umkämpften Sätzen durch. Als er am Ende die Hände in die Luft reisst, lautet das Verdikt: 5:7, 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

Wawrinka, der seine Karriere Ende Jahr beenden wird, ist nach dem auf ärgerliche Weise verlorenen Startsatz klar der bessere Spieler und setzt sich in 3:20 Stunden durch. Wie zu erwarten, ist das Publikum in der KIA Arena, dem viertgrössten Stadion im Melbourne Park, einerseits proppenvoll – und andererseits ganz klar auf der Seite des Romands. «Stan the Man» reisst die Fans mit seinen Schlägen immer wieder buchstäblich vom Hocker.

Hinterher zeigt er sich im Platzinterview sehr emotional, ist den Tränen nahe: «Ich habe so viele gute Erinnerungen an diesen Ort. Der einzige Grund, weshalb ich zurückkomme, ist die Liebe, die ihr mich spüren lässt. Es war auch heute unglaublich – danke dafür!»

Der Dank beruht in Australien auf Gegenseitigkeit. Unter den Zuschauern sind zahlreiche rotweisse Unterstützer zu finden, einige mit Plakaten. Auf einem steht: «Merci Stan».

In den letzten drei Jahren hatte Wawrinka in Melbourne jeweils in der ersten Runde verloren, 2022 war er verletzt. Jetzt darf er in seinem Abschiedsjahr mindestens noch eine Schlaufe dranhängen. Sein nächster Gegner wird noch ermittelt: Es ist entweder der Tscheche Jiri Lehecka (ATP 19) oder der französische Qualifikant Arthur Gea (ATP 198).