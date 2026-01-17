Das musst du über die Australian Open 2026 wissen

Vom 18. Januar bis 1. Februar 2026 finden die Australian Open statt. Das musst du über das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres wissen.

Die Australian Open

Die Australian Open sind neben den French Open, Wimbledon und den US Open eines der vier Grand-Slam-Turniere im Tennis. 2026 findet das Turnier, das auch als «Happy Slam» bekannt ist, vom 18. Januar bis 1. Februar statt. Der Turnierstart am Sonntag wurde 2024 eingeführt. Seither dauern die Australian Open 15 statt wie davor 14 Tage.

Wo wird gespielt?

Die Australian Open werden in Melbourne, der zweitgrössten Stadt Australiens, ausgetragen. Die Spiele finden im Melbourne Park statt, der 20 Hektar gross ist und 24 Tennisplätze bietet. Die drei grössten Plätze sind die Rod Laver Arena (14'820 Zuschauerkapazität), wo auch der Final gespielt wird, die John Cain Arena (10'500 Plätze) und die Margaret Court Arena (7'500 Plätze).

Wo kann ich die Australian Open schauen?

Tennis-Fans kommen während den Australian Open bei SRF und Eurosport auf ihre Kosten. SRF hat die Rechte, die Halbfinals und Finals der Frauen und Männer zu zeigen – und zudem bis zum Finalwochenende ein tägliches Live-Spiel zu übertragen. Sobald keine Schweizer Spielerinnen oder Spieler mehr im Turnier sind, kann SRF die Begegnung frei bestimmen. Einzig das jeweils zweite Spiel der «Night Session» ist nicht wählbar. Eurosport zeigt ab dem Start des Hauptturniers am Sonntag ebenfalls täglich ausgewählte Top-Partien im Free-TV.

Wie hoch ist das Preisgeld?

2026 wird mit 111,5 Millionen Australische Dollar (ca. 60 Mio. CHF) ein neues Rekordpreisgeld ausgeschüttet. Die Prämie für die beiden Sieger beläuft sich auf umgerechnet 2,22 Millionen Franken. Hier findest du eine genau Aufschlüsselung zum Preisgeld an den Australian Open 2026.

Auf welchem Belag wird gespielt?

Bei den Australian Open wird auf Hartplatz gespielt. Bis 1988 wurde das Turnier noch – wie in Wimbledon – auf Rasen ausgetragen.

Wer hat für die Australian Open abgesagt?

Eine Menge Top-Spieler. Jack Draper (ATP 11) verpasst das Turnier aufgrund einer Armverletzung, Holger Rune (ATP 16) laboriert nach wie vor an seinem Achillessehnenriss. Ebenfalls abwesend ist Arthur Fils (ATP 42). Im Frauenturnier fehlt Zheng Qinwen (WTA 25), die sich nach einer Ellenbogenoperation von letztem Juli noch nicht bereit fühlt. Auch Danielle Collins (WTA 65) und Veronika Kudermetova (WTA 31) sind nicht am Turnier. Einen besonders schönen Grund für ihre Abwesenheit hat Ons Jabeur (WTA 108), die im April Mutter wird.

Welche Spielerinnen und Spieler aus der Schweiz sind dabei?

Die Schweiz ist mit vier Spielerinnen und Spielern am Turnier vertreten. Während bei den Frauen mit Belinda Bencic (WTA 10), Viktorija Golubic (WTA 81) und Simona Waltert (WTA 86) drei Schweizerinnen an den Start gehen, ist Stan Wawrinka (ATP 139) der einzige im Männerturnier. Der Romand erhielt für den Auftakt seiner Abschlusssaison wie schon letztes Jahr eine Wildcard.

In der Quali starteten mit Leandro Riedi (ATP 180), Jérôme Kym (ATP 186), Henry Bernet (ATP 509) und Rebeka Masarova (WTA 115) vier weitere Athletinnen und Athleten aus der Schweiz. Keiner davon schaffte jedoch den Sprung ins Hauptfeld.

Wer sind die erfolgreichsten Spieler?

Novak Djokovic ist bei den Männern mit zehn Siegen der erfolgreichste Spieler der Australian Open. Bei den Frauen ist Serena Williams mit sieben Titeln Rekordträgerin. Die Titelverteidiger heissen Jannik Sinner bei den Männern und Madison Keys bei den Frauen.

Der Modus – Tiebreak-Regel

Die Männer spielen im «Best-of-Five»-Modus. Heisst: Wer in die nächste Runde einziehen will, muss drei Sätze gewinnen. Bei den Frauen gilt der «Best-of-Three»-Modus: Die Spielerin gewinnt, welche zuerst zwei Sätze für sich entscheidet.

Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen kommt bei den Australian Open eine spezielle Tiebreak-Regel zum Zuge, sollten die Spiele in ein alles entscheidendes Tiebreak gehen (bei den Männern beim Stand von 6:6 im fünften, bei den Frauen im dritten Satz). Dann wird ein Match-Tiebreak gespielt. Dabei wird das Tiebreak so lange gespielt, bis ein Spieler oder eine Spielerin zwei Punkte Vorsprung hat und 10 Punkte erreicht wurden.

Die Hitzeregel

Im australischen Sommer können im Januar und Februar jeweils extreme Temperaturen herrschen. Um die Spielerinnen und Spieler zu schützen, wurde 1998 die «Extreme Heat Policy» eingeführt. Dabei müssen Partien unterbrochen werden, wenn die Temperaturen auf über 40 Grad Celsius steigen. Weil es aber sogar noch deutlich heisser werden kann, wird seit 2019 auch eine «Heat Stress Scale» (Hitzebelastungsskala von 1-5) angewendet.

Erreicht die Skala eine vier, kann bei den Frauen nach dem zweiten Satz eine längere Pause eingelegt werden, bei den Männern hingegen erst nach dem dritten Satz. Sollte sogar die fünfte Stufe erreicht werden, besteht die Möglichkeit, die Partie zu unterbrechen. Einfluss auf die Skala haben die Faktoren Lufttemperatur, Strahlungswärme der Sonne, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit.

Der Zeitplan

Wenn in Australien die Day-Session beginnt, ist es in der Schweiz 1 Uhr nachts. Die Night-Session beginnt rechtzeitig zum Frühstück um 9 Uhr. Die Finals starten jeweils um 9.30 Uhr.

1. Runde: 18. bis 19. Januar

2. Runde: 21. Januar

3. Runde: 23. Januar

Achtelfinals: 25. Januar

Viertelfinals: 27. Januar

Halbfinals: 29. Januar (Frauen) und 30. Januar (Männer)

Finals: 31. Januar (Frauen) und 1. Februar (Männer)

Alle Sieger seit «Open Era»

2025: Jannik Sinner – Alexander Zverev 6:3, 7:6, 6:3

2024: Jannik Sinner – Daniil Medwedew 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3

2023: Novak Djokovic – Stefanos Tsitsipas 6:3, 7:6, 7:6

2022: Rafael Nadal – Daniil Medwedew 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5

2021: Novak Djokovic – Daniil Medwedew 7:5, 6:2, 6:2

2020: Novak Djokovic – Dominic Thiem 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4

2019: Novak Djokovic – Rafael Nadal 6:3, 6:2, 6:3

2018: Roger Federer – Marin Cilic 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 6:1

– Marin Cilic 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 6:1 2017: Roger Federer – Rafael Nadal 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3

– Rafael Nadal 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3 2016: Novak Djokovic – Andy Murray 6:1, 7:5, 7:6 '

2015: Novak Djokovic – Andy Murray 7:6, 6:7, 6:3, 6:0

2014: Stan Wawrinka – Rafael Nadal 6:3, 6:2, 3:6, 6:3

– Rafael Nadal 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 2013: Novak Djokovic – Andy Murray 6:7, 7:6, 6:3, 6:2

2012: Novak Djokovic – Rafael Nadal 5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5

2011: Novak Djokovic – Andy Murray 6:4, 6:2, 6:3

2010: Roger Federer – Andy Murray 6:3, 6:4, 7:6

– Andy Murray 6:3, 6:4, 7:6 2009: Rafael Nadal – Roger Federer 7:5, 3:6, 7:6, 3:6, 6:2

7:5, 3:6, 7:6, 3:6, 6:2 2008: Novak Djokovic – Jo-Wilfried Tsonga 4:6, 6:4, 6:3, 7:6

2007: Roger Federer – Fernando Gonzalez 7:6, 6:4, 6:4

– Fernando Gonzalez 7:6, 6:4, 6:4 2006: Roger Federer – Marcos Baghdatis 5:7, 7:5, 6:0, 6:2

– Marcos Baghdatis 5:7, 7:5, 6:0, 6:2 2005: Marat Safin – Lleyton Hewitt 1:6, 6:3, 6:4, 6:4

2004: Roger Federer – Marat Safin 7:6, 6:4, 6:2

– Marat Safin 7:6, 6:4, 6:2 2003: Andre Agassi – Rainer Schüttler 6:2, 6:2, 6:1

2002: Thomas Johansson – Marat Safin 3:6, 6:4, 6:4, 7:6

2001: Andre Agassi – Arnaud Clement 6:4, 6:2, 6:2

2000: Andre Agassi – Yevgeny Kafelnikov 3:6, 6:3, 6:2, 6:4

1999: Yevgeny Kafelnikov – Thomas Enqvist 4:6, 6:0, 6:3, 7:6

1998: Petr Korda – Marcelo Rios 6:2, 6:2, 6:2

1997: Pete Sampras – Carlos Moya 6:2, 6:3, 6:3

1996: Boris Becker – Michael Chang 6:2, 6:4, 2:6, 6:2

1995: Andre Agassi – Pete Sampras 4:6, 6:1, 7:6, 6:4

1994: Pete Sampras – Todd Martin 7:6, 6:4, 6:4

1993: Jim Courier – Stefan Edberg 6:2, 6:1, 2:6, 7:5

1992: Jim Courier – Stefan Edberg 6:3, 3:6, 6:4, 6:2

1991: Boris Becker – Ivan Lendl 1:6, 6:4, 6:4, 6:4

1990: Ivan Lendl – Stefan Edberg 4:6, 7:6, 5:2 Aufgabe

1989: Ivan Lendl – Miloslav Mecir 6:2, 6:2, 6:2

1988: Mats Wilander – Pat Cash 6:3, 6:7, 3:6, 6:1, 8:6

1987: Stefan Edberg – Pat Cash 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3

1986: Kein Turnier, da Umstellung auf neuen Austragungstermin

1985: Stefan Edberg – Mats Wilander 6:4, 6:3, 6:3

1984: Mats Wilander – Kevin Curren 6:7, 6:4, 7:6, 6:2

1983: Mats Wilander – Ivan Lendl 6:1, 6:4, 6:4

1982: Johan Kriek – Steve Denton 6:3, 6:3, 6:2

1981: Johan Kriek – Steve Denton 6:2, 7:6, 6:7, 6:4

1980: Brian Teacher – Kim Warwick 7:5, 7:6, 6:3

1979: Guillermo Vilas – John Sadri 7:6, 6:3, 6:2

1978: Guillermo Vilas – John Marks 6:4, 6:4, 3:6, 6:3

1977: Roscoe Tanner – Guillermo Vilas 6:3, 6:3, 6:3

1977: Vitas Gerulaitis – John Lloyd 6:3, 7:6, 5:7, 3:6, 6:2

1976: Mark Edmondson – John Newcombe 6:7, 6:3, 7:6, 6:1

1975: John Newcombe – Jimmy Connors 7:5, 3:6, 6:4, 7:5

1974: Jimmy Connors – Phil Dent 7:6, 6:4, 4:6, 6:3

1973: John Newcombe – Onny Parun 6:3, 6:7, 7:5, 6:1

1972: Ken Rosewall – Mal Anderson 7:6, 6:3, 7:5

1971: Ken Rosewall – Arthur Ashe 6:1, 7:5, 6:3

1970: Arthur Ashe – Dick Crealy 6:4, 9:7, 6:2

1969: Rod Laver – Andres Gimeno 6:3, 6:4, 7:5

Alle Siegerinnen seit «Open Era»