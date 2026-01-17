Das musst du über die Australian Open 2026 wissen

Die Australian Open sind neben den French Open, Wimbledon und den US Open eines der vier Grand-Slam-Turniere im Tennis. 2026 findet das Turnier, das auch als «Happy Slam» bekannt ist, vom 18. Januar bis 1. Februar statt. Der Turnierstart am Sonntag wurde 2024 eingeführt. Seither dauern die Australian Open 15 statt wie davor 14 Tage.
Die Australian Open werden in Melbourne, der zweitgrössten Stadt Australiens, ausgetragen. Die Spiele finden im Melbourne Park statt, der 20 Hektar gross ist und 24 Tennisplätze bietet. Die drei grössten Plätze sind die Rod Laver Arena (14'820 Zuschauerkapazität), wo auch der Final gespielt wird, die John Cain Arena (10'500 Plätze) und die Margaret Court Arena (7'500 Plätze).
Tennis-Fans kommen während den Australian Open bei SRF und Eurosport auf ihre Kosten. SRF hat die Rechte, die Halbfinals und Finals der Frauen und Männer zu zeigen – und zudem bis zum Finalwochenende ein tägliches Live-Spiel zu übertragen. Sobald keine Schweizer Spielerinnen oder Spieler mehr im Turnier sind, kann SRF die Begegnung frei bestimmen. Einzig das jeweils zweite Spiel der «Night Session» ist nicht wählbar. Eurosport zeigt ab dem Start des Hauptturniers am Sonntag ebenfalls täglich ausgewählte Top-Partien im Free-TV.
2026 wird mit 111,5 Millionen Australische Dollar (ca. 60 Mio. CHF) ein neues Rekordpreisgeld ausgeschüttet. Die Prämie für die beiden Sieger beläuft sich auf umgerechnet 2,22 Millionen Franken. Hier findest du eine genau Aufschlüsselung zum Preisgeld an den Australian Open 2026.
Bei den Australian Open wird auf Hartplatz gespielt. Bis 1988 wurde das Turnier noch – wie in Wimbledon – auf Rasen ausgetragen.
Eine Menge Top-Spieler. Jack Draper (ATP 11) verpasst das Turnier aufgrund einer Armverletzung, Holger Rune (ATP 16) laboriert nach wie vor an seinem Achillessehnenriss. Ebenfalls abwesend ist Arthur Fils (ATP 42). Im Frauenturnier fehlt Zheng Qinwen (WTA 25), die sich nach einer Ellenbogenoperation von letztem Juli noch nicht bereit fühlt. Auch Danielle Collins (WTA 65) und Veronika Kudermetova (WTA 31) sind nicht am Turnier. Einen besonders schönen Grund für ihre Abwesenheit hat Ons Jabeur (WTA 108), die im April Mutter wird.
Die Schweiz ist mit vier Spielerinnen und Spielern am Turnier vertreten. Während bei den Frauen mit Belinda Bencic (WTA 10), Viktorija Golubic (WTA 81) und Simona Waltert (WTA 86) drei Schweizerinnen an den Start gehen, ist Stan Wawrinka (ATP 139) der einzige im Männerturnier. Der Romand erhielt für den Auftakt seiner Abschlusssaison wie schon letztes Jahr eine Wildcard.
In der Quali starteten mit Leandro Riedi (ATP 180), Jérôme Kym (ATP 186), Henry Bernet (ATP 509) und Rebeka Masarova (WTA 115) vier weitere Athletinnen und Athleten aus der Schweiz. Keiner davon schaffte jedoch den Sprung ins Hauptfeld.
Novak Djokovic ist bei den Männern mit zehn Siegen der erfolgreichste Spieler der Australian Open. Bei den Frauen ist Serena Williams mit sieben Titeln Rekordträgerin. Die Titelverteidiger heissen Jannik Sinner bei den Männern und Madison Keys bei den Frauen.
Die Männer spielen im «Best-of-Five»-Modus. Heisst: Wer in die nächste Runde einziehen will, muss drei Sätze gewinnen. Bei den Frauen gilt der «Best-of-Three»-Modus: Die Spielerin gewinnt, welche zuerst zwei Sätze für sich entscheidet.
Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen kommt bei den Australian Open eine spezielle Tiebreak-Regel zum Zuge, sollten die Spiele in ein alles entscheidendes Tiebreak gehen (bei den Männern beim Stand von 6:6 im fünften, bei den Frauen im dritten Satz). Dann wird ein Match-Tiebreak gespielt. Dabei wird das Tiebreak so lange gespielt, bis ein Spieler oder eine Spielerin zwei Punkte Vorsprung hat und 10 Punkte erreicht wurden.
Im australischen Sommer können im Januar und Februar jeweils extreme Temperaturen herrschen. Um die Spielerinnen und Spieler zu schützen, wurde 1998 die «Extreme Heat Policy» eingeführt. Dabei müssen Partien unterbrochen werden, wenn die Temperaturen auf über 40 Grad Celsius steigen. Weil es aber sogar noch deutlich heisser werden kann, wird seit 2019 auch eine «Heat Stress Scale» (Hitzebelastungsskala von 1-5) angewendet.
Erreicht die Skala eine vier, kann bei den Frauen nach dem zweiten Satz eine längere Pause eingelegt werden, bei den Männern hingegen erst nach dem dritten Satz. Sollte sogar die fünfte Stufe erreicht werden, besteht die Möglichkeit, die Partie zu unterbrechen. Einfluss auf die Skala haben die Faktoren Lufttemperatur, Strahlungswärme der Sonne, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit.
Wenn in Australien die Day-Session beginnt, ist es in der Schweiz 1 Uhr nachts. Die Night-Session beginnt rechtzeitig zum Frühstück um 9 Uhr. Die Finals starten jeweils um 9.30 Uhr.
1. Runde: 18. bis 19. Januar
2. Runde: 21. Januar
3. Runde: 23. Januar
Achtelfinals: 25. Januar
Viertelfinals: 27. Januar
Halbfinals: 29. Januar (Frauen) und 30. Januar (Männer)
Finals: 31. Januar (Frauen) und 1. Februar (Männer)
- 2025: Jannik Sinner – Alexander Zverev 6:3, 7:6, 6:3
- 2024: Jannik Sinner – Daniil Medwedew 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3
- 2023: Novak Djokovic – Stefanos Tsitsipas 6:3, 7:6, 7:6
- 2022: Rafael Nadal – Daniil Medwedew 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5
- 2021: Novak Djokovic – Daniil Medwedew 7:5, 6:2, 6:2
- 2020: Novak Djokovic – Dominic Thiem 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4
- 2019: Novak Djokovic – Rafael Nadal 6:3, 6:2, 6:3
- 2018: Roger Federer – Marin Cilic 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 6:1
- 2017: Roger Federer – Rafael Nadal 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3
- 2016: Novak Djokovic – Andy Murray 6:1, 7:5, 7:6 '
- 2015: Novak Djokovic – Andy Murray 7:6, 6:7, 6:3, 6:0
- 2014: Stan Wawrinka – Rafael Nadal 6:3, 6:2, 3:6, 6:3
- 2013: Novak Djokovic – Andy Murray 6:7, 7:6, 6:3, 6:2
- 2012: Novak Djokovic – Rafael Nadal 5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5
- 2011: Novak Djokovic – Andy Murray 6:4, 6:2, 6:3
- 2010: Roger Federer – Andy Murray 6:3, 6:4, 7:6
- 2009: Rafael Nadal – Roger Federer 7:5, 3:6, 7:6, 3:6, 6:2
- 2008: Novak Djokovic – Jo-Wilfried Tsonga 4:6, 6:4, 6:3, 7:6
- 2007: Roger Federer – Fernando Gonzalez 7:6, 6:4, 6:4
- 2006: Roger Federer – Marcos Baghdatis 5:7, 7:5, 6:0, 6:2
- 2005: Marat Safin – Lleyton Hewitt 1:6, 6:3, 6:4, 6:4
- 2004: Roger Federer – Marat Safin 7:6, 6:4, 6:2
- 2003: Andre Agassi – Rainer Schüttler 6:2, 6:2, 6:1
- 2002: Thomas Johansson – Marat Safin 3:6, 6:4, 6:4, 7:6
- 2001: Andre Agassi – Arnaud Clement 6:4, 6:2, 6:2
- 2000: Andre Agassi – Yevgeny Kafelnikov 3:6, 6:3, 6:2, 6:4
- 1999: Yevgeny Kafelnikov – Thomas Enqvist 4:6, 6:0, 6:3, 7:6
- 1998: Petr Korda – Marcelo Rios 6:2, 6:2, 6:2
- 1997: Pete Sampras – Carlos Moya 6:2, 6:3, 6:3
- 1996: Boris Becker – Michael Chang 6:2, 6:4, 2:6, 6:2
- 1995: Andre Agassi – Pete Sampras 4:6, 6:1, 7:6, 6:4
- 1994: Pete Sampras – Todd Martin 7:6, 6:4, 6:4
- 1993: Jim Courier – Stefan Edberg 6:2, 6:1, 2:6, 7:5
- 1992: Jim Courier – Stefan Edberg 6:3, 3:6, 6:4, 6:2
- 1991: Boris Becker – Ivan Lendl 1:6, 6:4, 6:4, 6:4
- 1990: Ivan Lendl – Stefan Edberg 4:6, 7:6, 5:2 Aufgabe
- 1989: Ivan Lendl – Miloslav Mecir 6:2, 6:2, 6:2
- 1988: Mats Wilander – Pat Cash 6:3, 6:7, 3:6, 6:1, 8:6
- 1987: Stefan Edberg – Pat Cash 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3
- 1986: Kein Turnier, da Umstellung auf neuen Austragungstermin
- 1985: Stefan Edberg – Mats Wilander 6:4, 6:3, 6:3
- 1984: Mats Wilander – Kevin Curren 6:7, 6:4, 7:6, 6:2
- 1983: Mats Wilander – Ivan Lendl 6:1, 6:4, 6:4
- 1982: Johan Kriek – Steve Denton 6:3, 6:3, 6:2
- 1981: Johan Kriek – Steve Denton 6:2, 7:6, 6:7, 6:4
- 1980: Brian Teacher – Kim Warwick 7:5, 7:6, 6:3
- 1979: Guillermo Vilas – John Sadri 7:6, 6:3, 6:2
- 1978: Guillermo Vilas – John Marks 6:4, 6:4, 3:6, 6:3
- 1977: Roscoe Tanner – Guillermo Vilas 6:3, 6:3, 6:3
- 1977: Vitas Gerulaitis – John Lloyd 6:3, 7:6, 5:7, 3:6, 6:2
- 1976: Mark Edmondson – John Newcombe 6:7, 6:3, 7:6, 6:1
- 1975: John Newcombe – Jimmy Connors 7:5, 3:6, 6:4, 7:5
- 1974: Jimmy Connors – Phil Dent 7:6, 6:4, 4:6, 6:3
- 1973: John Newcombe – Onny Parun 6:3, 6:7, 7:5, 6:1
- 1972: Ken Rosewall – Mal Anderson 7:6, 6:3, 7:5
- 1971: Ken Rosewall – Arthur Ashe 6:1, 7:5, 6:3
- 1970: Arthur Ashe – Dick Crealy 6:4, 9:7, 6:2
- 1969: Rod Laver – Andres Gimeno 6:3, 6:4, 7:5
- 2025: Madison Keys – Aryna Sabalenka 6:3, 2:6, 7:5
- 2024: Aryna Sabalenka – Qinwen Zheng 6:3, 6:2
- 2023: Aryna Sabalenka – Jelena Rybakina 4:6, 6:3, 6:4
- 2022: Ashleigh Barty – Danielle Collins 6:3, 7:6
- 2021: Naomi Osaka – Jennifer Brady 6:4. 6:3
- 2020: Sofia Kenin – Garbine Muguruza 4:6, 6:2, 6:2
- 2019: Naomi Osaka – Petra Kvitova 7:6, 5:7, 6:4
- 2018: Caroline Wozniacki – Simona Halep 7:6, 3:6, 6:4
- 2017: Serena Williams – Venus Williams 6:4, 6:4
- 2016: Angelique Kerber – Serena Williams 6:4, 3:6, 6:4
- 2015: Serena Williams – Maria Sharapova 6:3, 7:6
- 2014: Li Na – Dominika Cibulkova 7:6, 6:0
- 2013: Victoria Azarenka – Li Na 4:6, 6:4, 6:3
- 2012: Victoria Azarenka – Maria Sharapova 6:3, 6:0
- 2011: Kim Clijsters – Li Na 3:6, 6:3, 6:3
- 2010: Serena Williams – Justine Henin 6:4, 3:6, 6:2
- 2009: Serena Williams – Dinara Safina 6:0, 6:3
- 2008: Maria Sharapova – Ana Ivanovic 7:5, 6:3
- 2007: Serena Williams – Maria Sharapova 6:1, 6:2
- 2006: Amelie Mauresmo – Justine Henin 6:1, 2:0 Aufgabe
- 2005: Serena Williams – Lindsay Davenport 2:6, 6:3, 6:0
- 2004: Justine Henin – Kim Clijsters 6:3, 4:6, 6:3
- 2003: Serena Williams – Venus Williams 7:6, 3:6, 6:4
- 2002: Jennifer Capriati – Martina Hingis 4:6, 7:6, 6:2
- 2001: Jennifer Capriati – Martina Hingis 6:4, 6:3
- 2000: Lindsay Davenport – Martina Hingis 6:1, 7:5
- 1999: Martina Hingis – Amelie Mauresmo 6:2, 6:3
- 1998: Martina Hingis – Conchita Martinez 6:3, 6:3
- 1997: Martina Hingis – Mary Pierce 6:2, 6:2
- 1996: Monica Seles – Anke Huber 6:4, 6:1
- 1995: Mary Pierce – Arantxa Sanchez 6:3, 6:2
- 1994: Steffi Graf – Arantxa Sanchez 6:0, 6:2
- 1993: Monica Seles – Steffi Graf 4:6, 6:3, 6:2
- 1992: Monica Seles – Mary Joe Fernandez 6:2, 6:3
- 1991: Monica Seles – Jana Novotna 5:7, 6:3, 6:1
- 1990: Steffi Graf – Mary Joe Fernandez 6:3, 6:4
- 1989: Steffi Graf – Helena Sukova 6:4, 6:4
- 1988: Steffi Graf – Chris Evert 6:1, 7:6
- 1987: Hana Mandlikova – Martina Navratilova 7:5, 7:6
- 1986: Kein Turnier, da Umstellung auf neuen Austragungstermin
- 1985: Martina Navratilova – Chris Evert 6:2, 4:6, 6:2
- 1984: Chris Evert – Helena Sukova 6:7, 6:1, 6:3
- 1983: Martina Navratilova – Kathy Jordan 6:2, 7:6
- 1982: Chris Evert – Martina Navratilova 6:3, 2:6, 6:3
- 1981: Martina Navratilova – Chris Evert 6:7, 6:4, 7:5
- 1980: Hana Mandlikova – Wendy Turnbull 6:0, 7:5
- 1979: Barbara Jordan – Sharon Walsh 6:3, 6:3
- 1978: Christine O'Neil – Betsy Nagelsen 6:3, 7:6
- 1977: Evonne Cawley – Helen Cawley 6:3, 6:0
- 1977: Kerry Reid – Dianne Fromholtz 7:5, 6:2
- 1976: Evonne Cawley – Renata Tomanova 6:2, 6:2
- 1975: Evonne Cawley – Martina Navratilova 6:3, 6:2
- 1974: Evonne Cawley – Chris Evert 7:6, 4:6, 6:0
- 1973: Margaret Court – Evonne Cawley 6:4, 7:5
- 1972: Virginia Wade – Evonne Cawley 6:4, 6:4
- 1971: Margaret Court – Evonne Cawley 2:6, 7:6, 7:5
- 1970: Margaret Court – Kerry Melville 6:1, 6:3
- 1969: Margaret Court – Billie Jean King 6:4, 6:1