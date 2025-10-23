DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Tennis
Tennis: Rune verletzt sich in Stockholm schwer
Aufgabe mit Tränen in Augen
Rune verletzt sich in Stockholm schwer
Holger Rune verletzt sich in Stockholm schwer. Gegen Ugo Humbert muss er im zweiten Satz aufgeben. Die bittere Diagnose: Achillessehnenriss.
Publiziert: 12:53 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Alles zum Tennis
0:27
Basler begeistert Publikum
Bernet gewinnt 2. Satz mit Winner und lässt Halle beben
1:03
Medvedevs Familien-Moment
«Dieser Titel ist für meine Tochter Victoria»
0:59
«Around the World»-Tour
Federer kehrt 18 Jahre später nach Südkorea zurück
1:01
Opis brechen Weltrekord
Hier stehen 199 Jahre auf dem Tennis-Court
0:40
Das war knapp
Federer leistet sich beinahe Fauxpas
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen