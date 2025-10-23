DE
Aufgabe mit Tränen in Augen
Rune verletzt sich in Stockholm schwer

Holger Rune verletzt sich in Stockholm schwer. Gegen Ugo Humbert muss er im zweiten Satz aufgeben. Die bittere Diagnose: Achillessehnenriss.
Publiziert: 12:53 Uhr
